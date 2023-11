Turisty v Egyptě otrávili deratizátoři?! Dominikovo svědectví rozjelo nové vyšetřování

Vyšetřování záhadné smrti dvou britských turistů Johna a Susan Cooperových bylo po pěti letech obnoveno. Pravou příčinou smrti by podle nového svědectví mohlo být pochybení ze strany egyptského hotelu. Německý turista Dominik uvedl, že personál provedl v jeho apartmánu sousedícím s Cooperovými neprofesionální deratizaci. Manželé zemřeli na selhání srdce.

K tragickému úmrtí došlo v srpnu 2018 v egyptské Hurgádě, kam Cooperovi odjeli společně se svou dcerou a vnučkami strávit příjemné léto. Místo idyly je ale potkala rodinná tragédie. John zemřel na selhání srdce přímo na hotelu a Susan až později v místní nemocnici. Zdravotní stav páru byl předtím dle tvrzení jejich příbuzných velmi dobrý. Nikdo z doktorů nevěděl, co úmrtí způsobilo.

Díky novému svědectví se ale mohlo rozjet vyšetřování nanovo. Německý turista, který v době tragédie bydlel přímo vedle pokoje zesnulé dvojice, ve své výpovědi uvedl, že na svém pokoji našel štěnice. Muž na tuto okolnost upozornil zaměstnance hotelu, kteří vzápětí apartmán deratizovali pesticidem.

„Tři muži byli v našem pokoji zhruba deset minut. Poté jsem je viděl, jak pokoj uzavřeli páskou. Neřekl bych ale, že svou práci odvedli profesionálně,“ cituje Němce deník Daily Mail.

Prostředek může být ve vysokých koncentracích životu nebezpečný. Příbuzní zesnulé dvojice uvedli, že ten den si pár poprvé na apartmánu navíc pustil klimatizaci. Ta mohla látku po pokoji značně rozptýlit. Vnučka Cooperových Molly dále uvedla, že cítila ve vzduchu podivný zápach. „Vzduch v místnosti byl cítit po těstovinách. Babička všude nastříkala parfém a pak jsme se připravily a šly na čaj.“

Den pokračoval jakoby nic. Každý z rodiny měl svůj vlastní program a nic nenasvědčovalo tomu, co mělo přijít. Susan šla spát dříve než její manžel. Na pokoji také přespávala vnučka Molly, která ale pak odešla do apartmánu své matky, protože se jí udělalo špatně. Po půlnoci ulehl do postele i John. Druhý den ráno bylo oběma velmi špatně. Jejich dcera pak úřadům svěřila, že Susan a John vypadali náhle hodně nemocně.

Jejich zdravotní stav se náhle ze dne na den drasticky zhoršil a John ještě na hotelu zemřel. Tamní lékaři nedokázali zjistit příčinu mužovy smrti. Mezitím Susan převezli do nemocnice, kde o pár hodin později zemřela. Molly pak zahlédla personál, jak z pokoje odnáší zabalenou klimatizaci.