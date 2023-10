Hrdina střelby v USA zachránil několik dětí, sám bojuje o život: Mezi oběťmi je i otec se synem

Tragický incident se odehrál ve městě ve středu kolem půl osmé večer. Armádní záložník Robert Card (40) vtrhl do prostor bowlingové herny, kde začal střílet po lidech. Shodou nešťastných náhod v objektu tou dobou probíhal zápas v dětské bowlingové lize. Zatímco se někteří dali na rychlý úprk a snažili se před šílencem se zbraní schovat, jiní se rozhodli riskovat vlastní život a pomoci ostatním.

Nasadili vlastní život

Jedním z těchto hrdinů byl manažer manažer bowlingového centra Sparetime Thomas Giberti. Ten podle deníku The Daily Mail zachránil život několika dětem, které před střelcem odvedl do bezpečného a uzamčeného prostoru v budově. Během toho byl Giberti pod palbou útočníka a v těle mu skočilo několik kulek. V současnou chvíli manažer centra bojuje v nemocnici o život.

„Tom má za sebou úspěšnou operaci, teď je stabilizován. Byl střelen 4krát do levé nohy a jednou do pravé nohy. Zajistil, že se mladí hráči ze šesti drah dostali do bezpečí. Je to opravdový hrdina,“ uvedl na sociálních sítích synovec postřeleného Will Bourgault.

Útok nepřežil ani slavný trenér

Gibertiho hrdinský čin nebyl ovšem jediným. Život dalším lidem zachránili i Michael Deslauriers a jeho kamarád Jason Walker. Oba pomohli svým manželkám a dětem do bezpečí. Sami se do něj ale už dostat nestihli. Nepřežil ani slavný trenér bowlingové mládeže Bob Violette. I on se snažil bezpečně ukrýt děti.

Při útoku v bowlingovém centru zemřelo celkem osm lidí. Dalších sedm obětí přibylo poté, co se Card přesunul do 12 minut jízdy vzdálené restaurace a začal střílet. Další tři lidé podlehli svým zraněním po převozu do nemocnice. Zraněných bylo 13 osob.

Pachatel stále uniká

Policii se stále nepodařilo podezřelého z masakru zadržet. Muž podle policie trpěl psychickými problémy, s nimiž se léčil. Pachatelův motiv zůstává prozatím neznámý, stejně jako místo, kde se Card před spravedlností schovává. Podle známého střelcovy rodiny podezřelý oblast kolem Lewistonu dobře zná. „Vyrostl tady. Zná to tu opravdu dobře. Je schopen se dlouho skrývat, pokud nechce být chycen. Existuje spousta míst, kde můžete být,“ sdělil Rick Goddard (44), který Carda zná desítky let.

Po podezřelém intenzivně pátrají stovky strážců zákona včetně desítek agentů federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), kteří pročesávají přilehlá města i lesy. Školy, obchody s potravinami a ordinace zůstaly od masakru zavřené a lidé ve městech vzdálených až 80 kilometrů od Lewistonu zůstali ukrytí doma. Samotný Lewiston je podle zahraničních médií téměř vylidněný.