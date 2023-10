Lily zmizela před 9 lety z diskotéky: Od té doby je nezvěstná! Maminka neztrácí naději

Byl 24. říjen 2014 a studentka psychologie Ľudmila Klementová se vydala s přáteli do baru Luna ve slovenské Nitře. Během noci měla odejít za svým přítelem Jurajem, k tomu ale nikdy nedorazila. Z klubu Ľudmila, které nikdo neřekl jinak než Lily, zmizela bez osobních věcí, jen s telefonem v ruce. Co se tehdy jednadvacetileté ženě mohlo stát, se policii ale ani po mnoha letech nedaří objasnit.

Na podzim roku 2014 studovala jednadvacetiletá Lily obor psychologie na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře. 24. října se rozhodla s kamarádkami vyrazit za zábavou do klubu Luna.

V noci volala spolubydlící

Před půlnocí, a tedy i v době, kdy byla Lily v podniku naposledy spatřena, volala údajně svému tehdejšímu příteli Jurajovi a domlouvali se, že se sejdou. „Říkal (partner pohřešované, pozn. redakce), že před půlnocí mu volala Ludmilka, že chce za ním přijít, ale nepřišla,“ uvedla pro TV JOJ Lilyina maminka.

Na diskotéce nechala mladá žena všechny osobní věci a vyšla ven jen s mobilním telefonem v ruce. Kamery Slovenku naposledy zachytily na stezce v blízkosti řeky Nitry. Pak její stopa končí. Podle deníku SME měla Lily kolem půl třetí ráno volat své spolubydlící na koleji. Přítel Juraj se k případu nikdy na žádost rodiny veřejně nevyjádřil.

Příbuzným svitla naděje

Policie prohledávala povodí, Nitru i její okolí, ale vše bylo bezvýsledné. Dlouhých devět let se kriminalistům nepodařilo objevit žádné nové stopy, které by je k Lily navedly.

Maminka pohřešované studentky je přesvědčená, že někdo musí o zmizení její dcery vědět víc. „Když dvě hodiny chodila po Nitře, já nevěřím, že ji nikdo nepotkal. Chtěla bych poprosit lidi, kteří něco vědí, aby se nebáli a řekli to. Možná si myslí, že je to banalita, ale ve skutečnosti to může být velmi vážná věc,“ poprosila již v roce 2021.

Rodině svitla podle televize JOJ šance na možný posun. Před několika měsíci se Lilyiným zmizením začala zaobírat Národní jednotka proti nelegální migraci, kterou nové poznatky přivedly k hydrocentrále v Nitře. Maminka pohřešované dívky stále věří, že by její Lily mohla být naživu. „Matka vždycky bude mít v sobě naději, že její dítě žije," přiznala před časem.