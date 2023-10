Policie pátrá po pohřešované Nicole z Českolipska: Trpí psychickými problémy a odešla bez léků

Policie vyhlásila pátrání po dvaatřicetileté ženě z Českolipska, pohřešovaná je od neděle. Žena trpí psychickými potížemi, na které jí lékař předepsal medikaci. Na webu policie o tom informovala regionální mluvčí Ivana Baláková. „Z domova ale odešla bez léků, a to by mohlo její zdravotní a zejména psychickou kondici poznamenat,“ uvedla Baláková.

Nicola Ferencová odešla od svých prarodičů z rodinného domu v Žandově - Valteřicích v neděli 22. října. „Od té doby se svým blízkým neozvala,“ dodala Baláková. Informace k pohřešované ženě policisté přijímají na bezplatné tísňové lince 158.

Pohřešovaná má hnědé oči a hnědočerné, středně dlouhé vlasy. Je vysoká 170 centimetrů, plnoštíhlé postavy. Na sobě může mít modré rifle nebo žluté kalhoty a dále tmavou riflovou bundu s kapucí. Obutá je zřejmě do kotníkových zimních bot s kožíškem uvnitř, které obvykle nosí zavázané jen do půlky tak, aby byl vidět jejich jazyk. Také by u sebe měla mít černý batoh s logem šedé barvy.