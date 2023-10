Dojemná slova politika o zavražděné Martině (†40) z Dojče: Je ve mně velký smutek a hněv

V pondělí 2. října otřásla slovenskou obcí Dojč tragédie, ze které se místní jen težko vzpamatovávají. V jednom z tamních domů našel teprve osmnáctiletý Lukáš bezvládné tělo své čtyřicetileté maminky Martiny. Tu o život brutálně připravil zřejmě její bývalý partner Vladimir (†69). Ten Martinu ve vztahu podle rodiny opakovaně urážel a ponižoval. Když si jeho partnerka našla po rozvodu nového přítele, nedokázal se přes to přenést. K vraždě se na sociálních sítích vyjádřil i bratislavský župan Juraj Droba, který Martinu osobně znal.

Na začátek října už zřejmě nikdy nezapomene teprve osmnáctiletý Lukáš z Dojče na západě Slovenska. Svou maminku Martinu (†40) tam v pondělí našel bez známek života v jejich domě. Už při prvním pohledu mu muselo být jasné, že se jedná o násilnou smrt.

Na místo činu se okamžitě sjelo několik jednotek policie, které po pachateli brutální vraždy pátraly. Celá oblast byla navíc z důvodů bezpečnosti uzavřena. Podle všeho měl muž utéct k nedalekému lesu a kriminalisté k jeho lokaci využili i dron s termovizí. „Podezřelého 69letého muže nakonec policisté našli krátce před půlnocí bez známek života. Muž byl v minulosti držitelem zbrojního průkazu a v legální držení měl i střelnou zbraň. Platnost průkazu mu ale skončila v roce 2017 a tedy zbraň, kterou zřejmě střílel, byla v nelegálním držení,“ vysvětlila na sociální síti trnavská policie.

Ponižování kvůli váze!

Podle kriminalistů nic nenasvědčovalo tomu, že by mezi bývalými partnery byly nějaké problémy. „V souvislosti s rodinou policie za poslední období neeviduje žádné podněty, které by nasvědčovaly domácímu násilí,“ vyjádřila se dále policie.

Video Rozhovor s bratrem zavražděné Martiny (†40). - TV JOJ Video se připravuje ...

S tím se ale neztotožňuje rodina zavražděné Martiny. „Najednou mi zavolali, že sestru rozstřílel bývalý manžel. Asi mu vadilo, že je šťastná, myslel si, že kvůli rozvodu bude zdrcená. Přeskočilo mu a rozstřílel ji na cucky,“ uvedl v týdnu pro televizi Markíza ženin bratr Peter J. Podle něj byla Martina Vladimírem opakovaně týrána. „Po karanténě související s pandemií koronaviru Martinu ponižoval a psychicky na ni útočil za to, že přibrala,“ šokoval příbuzný. Rodina na Vladimira dokonce opakovaně podávala trestní oznámení.

Jednání monstra v lidské kůži

S tím, že mezi bývalými partnery docházelo i domácímu násilí, se ztotožňuje i bratislavský župan Juraj Droba, který se s Martinou osobně od roku 2009, kdy se v Dojči seznámili na jedné z politických kampaní. Za dlouhé roky se spřátelil i s Martininou rodinou a všímal si, k čemu mezi bývalými partnery dochází. „Radili jsme jí, aby šla na policii a na sociálku. Když tam však její sestra Elenka šla místo ní, nabídli jí jediné - podat trestní oznámení. To ale Martina ze strachu před dalším domácím terorem nepodepsala,“ svěřil se na sociální síti politik.

„Míchá se ve mně obrovský smutek a hněv. Není to jediný případ, kdy jednání monstra v lidské kůži dospělo až k vraždě,“ pokračoval bratislavský župan. S Martinou se setkal naposledy týden před její vraždou. „Psali jsme si ještě v den voleb, den předtím, než jsi odešla do nebe. Maťko, odpočívej v klidu. Byla jsi úžasná a silná žena a budu si tě navždy pamatovat s tvým krásným dobrosrdečným úsměvem,“ vzkázal do nebe politik zavražděné kamarádce.