Těhotná Tereza H. už vybírala kočárek: Nakonec šla na potrat!

V nejnovějším videu na platformě HeroHero se Tereza H. rozhodla svým fanouškům svěřit s velmi osobní zkušeností. „Ano, byla jsem na potratu. Stalo se to 21. ledna 2017,“ začala své vyprávění.

Tereza H. fanouškům přiznala i to, že v roce 2014 podstoupila gynekologický zákrok. „Měla jsem zanícené vaječníky. Doktor mi potom říkal, že možnost mít někdy děti u mě bude tak 50 na 50. Když jsem tedy s někým potom spala, tolik jsem to neřešila a myslela jsem si, že děti mít zkrátka asi nemůžu,“ uvedla brunetka.

Rozkol v rodině

Když se ovšem v roce 2020 z jedné z cest do zahraničí vrátila do Česka, nedostavila se očekávaná menstruace. „Koupila jsem si test a byly tam dvě čárky. Udělala jsem si teda další a tam byly taky,“ řekla fanouškům Tereza. Posléze zjistila, že je na začátku druhého měsíce.

Stálého partnera ale Tereza neměla, navíc někteří členové rodiny ji od volby nechat si dítě odrazovali. „Táta to bral úplně jinak než mamka nebo babička. Říkal mi, že nemám peníze, chlapa ani zázemí a jak to zvládnu,“ vysvětlila mladá žena. Přiznala, že se dokonce dívala i na kočárky.

Potratu nelituje

Nakonec se ale Tereza H. rozhodla jít na potrat. „Bylo mi dvacet, neuměla jsem se pomalu postarat ani o sebe, natož o dítě,“ přiznala Tereza v osobní zpovědi. Muž, se kterým Češka otěhotněla, jí na potrat poslal peníze. „Stálo to zhruba šest tisíc korun, byla jsem už ve třetím měsíci,“ uvedla Tereza H.

Dnes svého rozhodnutí nelituje. „Kdyby se to dítě narodilo, dneska by mu bylo nějakých šest let. Neumím si to moc představit, sama se cítím ještě jako dítě. Navíc kdybych porodila, zhruba po roce by mě zavřeli v Pákistánu a to by byla hrůza,“ uzavřela téma Tereza.