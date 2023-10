Sabrinu (†41) napadl aligátor: Bezdomovkyni roztrhal před zraky svědků!

Floridská policie před několika měsíci zatkla bezdomovkyni, která se vydala do mokřadů. Žena se nepoučila a do zakázané oblasti vnikla znovu. Tentokrát na ni před zraky místních obyvatel zaútočil obří plaz. Policisté objevili pouze rozkousané tělo.

K tragické události došlo odpoledne 22. září v oblasti zvané Largo, ležící nedaleko města Clearwater. Tato část Floridy je proslulá svými mokřady, z nichž je většina chráněna zákonem a platí do nich přísný zákaz vstupu. Ten měla opakovaně porušit jednačtyřicetiletá Sabrina Peckhamová.

Dle některých komentářů na sociálních sítích žena obřího plaza záměrně provokovala. Tuto informaci však dementovala dcera zemřelé ve svém příspěvku na facebooku. Breauna Dorrisová v něm uvedla, že její matka spolu s několika dalšími bezdomovci žila v zalesněné oblasti. Dle jejího názoru šla pouze pro vodu.

To by vysvětlovalo, proč se žena do nebezpečných míst opakovaně vydávala. Naposledy ji zde strážníci zadrželi v polovině července. Peckhamová měla na svém kontě řadu dalších přestupků. Vedle pár potyček s policií byla souzena za krádež.

Útoku přihlížela skupina svědků, kteří útok ihned nahlásili na policii. Mimo to se jim podařilo tragickou událost zaznamenat na video. Dle deníku Daily Mail aligátor měřil přes čtyři metry.