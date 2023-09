Blíženci

Milí Blíženci, nebojte se konečně prosadit se vyzkoušet něco nového. Zamyslete se nad tím, co by vás bavilo nebo lákalo. Do ničeho se však nežeňte po hlavě a dejte věcem jasnou tvář. Kdybyste se v čemkoliv unáhlili, tak byste se nakonec zklamali.