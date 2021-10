Mladík šel do obchodu pro alkohol, ale dopředu věděl, že nemá na zaplacení. Prošel si prodejnu a dostal se do skladu, kde vzal první krabici, která mu přišla pod ruce a snažil se místo nenápadně opustit. Vyšel na dvůr, kde si jej všimla na kamerách pracovnice hlídací agentury, ta to hned zavolala za tísňovou linku policie.

„Muž přelezl bránu a dal se na útěk. Snažil se před policisty ukrýt na střechách domů. Při pátrací akci zahlédla hlídka osobu odpovídající popisu, která jakoby smyslu zbavená přelézá zábradlí, přeskakuje mezi domy a hazarduje se svým životem,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Sotva se vrátil z vězení...

Mladík, jehož rejstřík trestů je bohatý, nakonec skončil v rukou policistů. Nejspíš znovu skončí za mřížemi, odkud se vrátil na svobodu před pouhými 12 dny. „Recidivista byl pod vlivem návykových látek, což prokázal pozitivní test,“ dodala policistka s tím, že v krabici, kterou v obchodě sebral, byl sunar.