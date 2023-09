Václav z Liberce podle spisu zastřelil svého souseda: Má si odsedět 16 let

Krajský soud v Liberci poslal sedmapadesátiletého muže na 16 let do vězení za loňskou vraždu souseda a nedovolené ozbrojování. Podle soudu má zaplatit na odškodném pozůstalým dohromady 2,6 milionu korun. Václav R. se zodpovídal z vraždy dvaašedesátiletého souseda v liberecké čtvrti Kateřinky. Podle spisu loni 24. září střelil do hlavy souseda, s nímž měl dlouhodobé spory. Rozsudek není pravomocný. Václavu R. hrozilo až 20 let vězení.