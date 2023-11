Nejnebezpečnější města světa: Kam se rozhodně nevypravit na dovolenou

I Spojené státy americké mají v žebříčku několik zástupců, dokonce se jedno zdejší město dostalo do první desítky. Je to New Orleans. Podle CCPSCJ se tu v roce 2022 odehrálo 266 vražd, ve městě přitom žije jen 376 971 obyvatel. 97 procent těchto vražd zahrnovalo střelbu.

New Orleans má s kriminální aktivitou, zvlášť gangů, dlouhé zkušenosti. Situace se výrazně zhoršila po hurikánu Katrina a zůstává špatnou doposud.

Čelíme „epidemii násilí“. Biden po sérii hromadných střeleb burcuje k tvrdším zákonům o zbraních

Dalšími městy v seznamu jsou Baltimore, Detroit, Memphis, Cleveland a Milwaukee. Podle expertů citovaných serverem DailyMail v posledních letech počet vražd v USA roste, podle ní za to může řada faktorů – přispěl stres z pandemie covidu či fakt, že policie po rasových protestech už není tak aktivní. Jednoduše se bojí, že něco udělá špatně. Klasicky také přispívá minimální regulace držení zbraní.

V New Orleans pak dostatečný počet policistů vyloženě chybí a ti stávající nestíhají. Podle odhadů chybí až 50 procent policistů, což způsobuje, že někdy reagují na nekritická oznámení až po dvou a půl hodinách.