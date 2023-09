Martinu expartner polil kyselinou: O šílených traumatech vypráví v novém dokumentu

Do českých kin vstoupí 26. září intimní snímek oceňované novinářky Jarmily Štukové a producentky Maji Hamplové, který nese název Moje nová tvář. Hlavní protagonistkou dokumentu je Martina P. (35). Tu v Plzni v roce 2013 napadl její bývalý partner Jan Dubský (48) a polil ji kyselinou. Martina oslepla a strávila dlouhé měsíce v nemocnici. Přesto všechno našla hrdinka sílu žít. Ve snímku, který vznikal dlouhých devět let, přeživší přibližuje, jak se jí ze dne na den změnil život. Vypráví o traumatech, která jsou pro mnohé nepředstavitelná.

Byl 18. listopad roku 2013 a tehdy pětadvacetiletá Martina P. si v Plzni sedla do svého auta a chystala se odjet do práce. Tam ale nedorazila. Ženu v autě přepadl její bývalý partner Jan Dubský (46), který neunesl jejich předchozí rozchod, a Martinu polil kyselinou sírovou. Žena oslepla, měla poleptanou tvář, ruce i nohy a část kyseliny se jí bohužel dostala i do zažívacího traktu.

Vypátrat pachatele trvalo policii dlouhé měsíce. Dubský se k činu nikdy nepřiznal. Hrozilo mu až 30 let, pro uložení doživotního trestu nebyly podle žalobce splněny podmínky. Soud mu později uložil trest ve výši 23 let.

Popáleniny měla Martina na více než třetině těla a 14 dní lékaři bojovali o její život. V nemocnici strávila dlouhé měsíce v bolestech a útrapách. Jak teď bude vypadat její život, který jí bývalý milenec od základu zničil, pomýšlela si.

První schůzka rozhodla

Martiny příběh se rozhodly zpracovat novinářky Jarmily Štuková a producentka Maja Hamplová do dokumentu, který nese název Moje nová tvář a na plátna českých kin se dostane v úterý 26. září.

„Kyselinové útoky páchané na ženách jsme točily už před mnoha lety v Indii. Téma znetvořených žen, které se vzepřely systému a dosáhly i změny míry trestu za tak otřesný čin, ve mně rezonovalo ještě dlouho poté. Pátrala jsem, zda i u nás máme podobné případy. A tak jsem potkala Martinu. Už při první schůzce jsem věděla, že její příběh chci sledovat kamerou,“ přiblížila vznik svého celovečerního debutu režisérka Jarmila Štuková, která již v minulosti dokumentovala násilí na ženách v Afghánistánu, Kamerunu či válku v Iráku a Sýrii.

I když jste na dně, není to konec

Snímek Moje nová tvář, který vznikal dlouhých devět let, je intimní zpovědí přeživší Martiny od jejích nejhlubších pádů až po největší pokroky a úspěchy. Žena se později stala jednou z hlavních tváří platformy Burn Fighters, která pomáhá lidem s popáleninami. Za svou osvětovou činnost, vůli a odvahu dokonce Martina obdržela Cenu Olgy Havlové.

„Martina si mě získala svou odvahou jít dál, neustrnout na místě v křivdě a v bolesti, po nichž by bylo v její situaci nejjednodušší sáhnout. Ona si ale vybrala jinou cestu,“ uvedla spoluautorka scénáře a producentka filmu Maja Hamplová, která mj. stojí za výpravným dobovým dramatem Úsvit či televizní minisérií Iveta.

„Ráda bych, aby byl můj příběh nejen pro ženy, ale pro každého především příběhem naděje. Naděje, že i když jste na dně, neznamená to konec,“ dodává sama hlavní protagonistka snímku a přeživší Martina.