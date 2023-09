Soňa (22) přežila únos a znásilnění: Agresor dívce vpichoval injekcemi léky na spaní!

Dvaadvacetiletá vysokoškolačka Soňa se v neděli 10. září nevrátila do svého domu v Bratislavě. Až po dlouhých 26 hodinách její bezvládné tělo objevili zdravotníci, kteří mířili do práce. Dívka byla v bezvědomí, na těle měla řezné rány a podle lékařů byla navíc znásilněna. Podle nejnovějších informací TV JOJ měla Soňa v těle extrémně vysoké množství léků na spaní. Ty jí pachatel do těla vpichoval injekcemi!

Počátkem týdne měly dvaadvacetiletou studentku Vysoké školy múzických umění v Bratislavě Soňu čekat promoce. Na důležitý okamžik ve svém životě ale dívka, která pracovala ve Slovenském národním divadle, nedorazila.

V sobotu večer vyrazila s několika kamarády do baru. Soňa před půlnocí zavolala matce, že se asi zdrží a dorazí domů později. Naposledy byla studentka spatřena v neděli kolem půl čtvrté hodiny ráno v ulici Svoradova v Bratislavě. Pak nastoupila na zastávce Zochova na autobus a vystoupila o několik stanic dál na zastávce Záporožská na sídlišti Petržalka. Podle záznamů z kamer byla dívka sama. Domů, který byl od zastávky vzdálen zhruba 100 metrů, ale Soňa nedorazila.

Pak po ní na více než celý den slehla zem. Po mladičké Slovence pátrala její rodina, kamarádi, ale i policie. Až v pondělí ráno našli Sonino bezvládné tělo zdravotníci, kteří šli do práce u jedné z bratislavských nemocnic.

Dívka byla v bezvědomí, na těle měla řezné rány, a jak vyšlo následně najevo, stala se navíc obětí znásilnění. Podle informací TV JOJ Soně během únosu pachatel vpichoval do stehen a hýždí injekce, ve kterých byly léky na spaní. Ty měla dívka dostávat opakovaně, aby byla po celou dobu v bezvědomí a nevěděla, co se s ní děje. Kdyby Soňa dostala takovou dávku léků najednou, mohla by zemřít.

V současnou chvíli je dívka stále v péči lékařů. Kvůli silné intoxikaci nemá dobré výsledky jaterních testů. Dobrý není ani Sonin psychický stav. Těžko se s celou situací vyrovnává i školaččina rodina, které poprosila o respektování soukromí.

„ Já se přiznám, že jsem v životě neviděl tak staršího bratra zlomeného a ani tak zlomené rodiče. Chci vás poprosit, abyste přestali, nekonspirovali, abyste nedávali vy nám vědět, co se děje, ale počkali na to, co se potvrdí či ne,“ uvedl na sociálních sítích Kristián Dufinec, bratr Sonina přítele.