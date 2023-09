Šílenec se pokusil „přeběhnout“ Atlantik: Pobřežní stráži vyhrožoval bombou

Rekordů k překonání už moc nezbývá, a tak si americký maratónec Reza Baluchi vymyslel, že by mohl přeběhnout Atlantik až do Londýna. Podomácku si k tomu vyrobil speciální zařízení. Jeho základem je rozměrná kovová konstrukce, kterou nadnáší bóje svázané do kruhu. Běháním na místě pak celý stroj rozpohybuje. Čtyřiačtyřicetiletý muž zkrátka připomínal lidského křečka.

Když se podivné plavidlo nacházelo zhruba sto kilometrů od břehů státu Georgie, zpozorovala jej pobřežní stráž, napsal deník New York Post. Na otázku, kam se hodlá dostat, Baluchi bez zaváhání odpověděl, že „až do Londýna“. K splnění cíle mu zbývalo necelých šest a půl tisíce kilometrů.

Jelikož se k pobřeží blížil hurikán Franklin, pracovníci na muže apelovali, aby se svých plánů vzdal a vrátil se s nimi na pevninu. V tu chvíli však Baluchi začal vyšilovat. Tvrdil, že u sebe má dlouhý nůž, a dokonce i bombu. Trvalo tři dny, než se strážcům zákona podařilo sportovce přesvědčit a odvézt jej k břehům Floridy.

Baluchi se o podobný kousek pokusil již několikrát. Nyní úřadům došla trpělivost a obvinili jej z dvou federálních zločinů. I tentokrát se však nehodlá svého snu vzdát a médiím oznámil, že ihned jak bude moct, vypraví se na moře znovu.