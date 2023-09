Influecerka (21) kvůli lajkům riskovala život: Vlezla do jeskyně, kde zemřelo šest osob

Další den a další případ nezodpovědného chování kvůli pár lajkům. Jednadvacetiletá Marina Rivera Saldañaová se chtěla blýsknout na instagramu, a tak vlezla do jeskyně El Tancón nacházející se na ostrově Tenerife. Kvůli podobným dobrodruhům místní úřady zakázaly přístup do oblasti, informoval The New York Post.

Skála připomíná klenuté stropy gotických chrámů. Šero navíc dává mořské vodě nevšední tyrkysovou barvu. Zkrátka se jedná o pohádkové místo. Marina se zde cítila „jako malá mořská víla“, jak napsala v popisku fotografie.

Ve skalní dutině dochází k silnému nárazu vln, a proto je koupání velice nebezpečné. Od roku 2021 v zátoce zemřelo šest lidí. Fanoušky fotka velice pobouřila a „víle“ dali pěknou čočku. Mnozí se nebáli a její chování označil „za neuctivé vůči zemřelým“. Další se odkazovali na porušování pravidel instagramu. Jeden cynik napsal, že „influenceři kvůli své hlouposti brzy vymřou.“