Marián při nehodě úmyslně zabil expartnerku Irinu?! Je to podvodník a nezvládl rozchod, tvrdí známý

Minulý rok v polovině července došlo mezi slovenskými obcemi Revúca a Muránska Dlhá Lúka k vážné dopravní nehodě. BMW řízené podnikatelem Mariánem přejelo do protisměru, kde se střetlo s dalším vozem, který řídila jeho expartnerka Irina (†42). Žena při nehodě zemřela. Podnikatel se údajně nedokázal přenést přes rozchod.

Nehodu měl podle policie Marián způsobit schválně. Chtěl se zřejmě pomstít bývalé partnerce. Jak Blesk již dříve informoval, Irina měla prodat byt, který byl původně ve vlastnictví podnikatele.

Po zesnulé Irině zůstal osmnáctiletý syn Marcus. Jeho otec nyní pro Nový Čas promluvil o hrůzné události. „Syn s Mariánem neměl špatný vztah, znal ho od osmi let a on mu teď zničil život. Co k tomu říct, když se člověk celou dobu tváří, že vás má rád a buduje si s vámi vztah, a pak vám zabije mámu,“ popsal otec teenagera.

Dodal, že Marián se od rozchodu snažil k bývalé partnerce dostat právě přes jejího syna. Pravidelně jí vyhrožoval a chtěl, aby se k němu vrátila. „Nešlo jen o dům, nepřenesl se přes rozchod,“ doplnil.

Podnikatele policie obvinila z vraždy a v případě prokázání viny mu hrozí trest 25 let vězení nebo doživotí. V obci Revúca, kde žije, se o Mariánovi šíří nelichotivé zprávy, údajně to byl podvodník. „Nikdo tu o něm neřekne dobré slovo. Každému lhal, má tu špatnou pověst,“ uzavřel známý.