Řidička v BMW vjela na zastávku v Olomouci: Zdemolovala zábradlí a zranila dva lidi!

Nehoda se stala v 21:30. „Dvaašedesátiletá řidička jela vozidlem BMW v levém jízdním pruhu ve směru od Prostějova do centra Olomouce. Z dosud nezjištěných příčin vjela s vozem vlevo mimo komunikaci, kde na tramvajové zastávce Pionýrská postupně narazila do kovového zábradlí, laviček, automatu na jízdenky a při tom srazila dva chodce ve věku 20 a 22 let čekající na tramvaj,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Zranění mladí lidé i řidička byli po nehodě převezeni do Fakultní nemocnice v Olomouci. „Řidička nebyla pod vlivem alkoholu, policisté odhadli celkovou škodu na 300 000 korun,“ uvedl policejní mluvčí.