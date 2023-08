Manželé ze Vsetínska se otrávili muchomůrkou tygrovanou! Skončili v nemocnici

Kvůli závažné otravě z hub hospitalizovala manželský pár Nemocnice Agel Valašské Meziříčí na Vsetínsku. Šlo pravděpodobně o otravu muchomůrkou tygrovanou. Přestože pacienti tvrdili, že houby dobře rozeznají, strávili na interním oddělení tři dny, sdělila to mluvčí nemocnice Gabriela Lefenda. Otravy po požití hub registrují také další nemocnice ve Zlínském kraji.

„Manželský pár ve středním věku se vydal na sběr hub v okolí Valašského Meziříčí. Do nemocnice se poté muž a žena dostavili sami s tím, že jim je fyzicky špatně. Byli hospitalizováni na interním oddělení s příznaky otravy muchomůrkou tygrovanou. Na standardním oddělení pobyli tři dny s tím, že nebyla nutná jejich hospitalizace na JIP, což v případě otravou houbami bývá obvyklé,“ uvedla mluvčí.

Hrozí poškození jater i smrt!

Primářka interního oddělení Marie Černochová uvedla, že zdravotníci donedávna u pacientů nezazaznamenali potíže způsobené požitím hub. „Pokud se již však zdravotní obtíže u pacientů vyskytnou, je to většinou tím, že pozřou buď špatně tepelně upravenou houbu, respektive již zapařenou. Lidé dále sbírají holubinky, u kterých jsou potíže pravidlem, ne všechny jsou jedlé a také je častá jejich záměna za muchomůrku zelenou či tygrovanou tak, jak to bylo v případě dvou otrav, které jsme zde řešili,“ řekla Černochová. Otrava houbami se nejčastěji projevuje bolestmi břicha, zvracením, malátností, únavou i halucinacemi.

„Největším nebezpečím, které může houbaře po snědení jedovaté houby potkat, je těžké poškození jater, jež ve své nejtěžší podobě končí selháním jater a smrtí. To je typické pro otravu muchomůrkou zelenou. Jiné druhy hub mohou významně ovlivnit funkce nervové soustavy a psychiku,“ uvedla Černochová. Další jedovaté houby, například některé holubinky, způsobí zvracení a průjem.

„Lidé by měli sbírat jen hřibovité houby, a to pouze takové, které dobře znají. To je základní předpoklad, jak se vyhnout dalším potížím. Další rada je nezapomenout na dostatečnou tepelnou úpravu, a také nezapíjet houby alkoholem,“ uvedla primářka.

V Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně bylo za poslední dva týdny osm případů souvisejících s houbami. „Nešlo ale o toxickou otravu houbami, šlo o lidi, kteří měli zažívací problémy po konzumaci hub, které byly špatně upravené, nebo typy hub, které jsou špatně stravitelné. Pět lidí šlo domů po ambulantním ošetření na urgentním příjmu, tři lidé byli hospitalizovaní několik dní na interním oddělení, kde dostávali infuze k zavodnění a byli pod lékařským dohledem,“ řekla ve středu mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

