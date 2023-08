Syn slavného herce v Thajsku zabil a rozřezal svého milence (†44). V zemi mu hrozí trest smrti!

Na konci července se Daniel Sancho Bronchalo (29) přicestoval na thajský ostrov Koh Phagnan. Podle německého deníku Bild si však zároveň ten samý den zarezervoval pokoj v dalším hotelu u pláže Haad Salad, kde se hodlal spáchat něco hrozivého.

Následujícího dne byl youtuber zachycen bezpečnostními kamerami, jak si v obchodě kupuje plastové pytle, několik nožů, pily, gumové rukavice a různé prostředky na mytí nádobí. Poté se Bronchalo vydal na schůzku s kolumbijským chirurgem Edwinem Arrietou Arteagou (†44). Dvojice navštívila jednu z tamních restaurací a večer se vydali do hotelového pokoje, který si youtuber tajně zarezervoval. Podle jeho výpovědi s ním chtěl mít chirurg pohlavní styk, Bronchalo ho měl ale odmítnout. Přitom údajně do muže strčil, až Kolumbijec spadl na vanu a udeřil se do hlavy.

Po vraždě si užíval party s přáteli

Podle Bronchalovi výpovědi se partnera snažil oživovat studenou vodou. To ale nezabralo, tak se muž rozhodl, že se mrtvoly v hotelovém pokoji musí nějak zbavit. Youtuber chirurgovo tělo rozsekal celkem na patnáct kusů. Jednotlivé části ostatků zavražděného muže uložil do pytlů a zavazadel a vysypal je na různá místa po celém ostrově Koh Phagnan.

Oné noci byl dokonce průmyslovou kamerou zachycen, jak si půjčuje kajak. Na něm pak do moře vyhodil kusy zabitého partnera. Další části Kolumbijcových ostatků nechal v hotelovém pokoji, jiné zase vyhodil na skládku.

Ještě ten samý den zaměstnanci mezi odpadky objevily velké pytle, které v sobě skrývaly rozřezanou pánev, hýždě nebo genitálie. O hrůzném nálezu pracovníci ihned informovali policii. Zatímco kriminalisté pátrali po totožnosti zavražděného muže, Bronchalo se tu noc vesele bavil se svými přáteli na party.

V kanalizaci byly důkazy

Až následující ráno vyrazil na policii s tím, že postrádá svého přítele Edwina. Policisté si všimli, že má na sobě youtuber četná menší poranění a škrábance. Muži byl prohledán hotelový pokoj, kde kriminalističtí technici objevili v kanalizaci zbytky vlasů, chlupů a tělesný tuk.

Bronchalo nakonec pod tlakem přiznal, že muže skutečně zabil. Odmítá ovšem, že by šlo o plánovaný akt. Španěl byl v minulých dnech převezen do vazby na ostrově Koh Samui, kde čeká na rozhodnutí soudu. Podle NBC News by mladík za vraždu partnera mohl dostat i trest smrti.