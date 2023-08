Marek ubodal tátu Jiřího (†57), bratra Víta (†24) a sestru Anetu (†22): Doživotní trest je pravomocný!

Tragédie se stala loni 29. dubna, členy rodiny muž ubodal desítkami ran nožem. Soud v Brně se případem začal zabývat v polovině letošního února, rozsudek vyhlásil na začátku dubna. Muž se k vraždám plně doznal. Uvedl, že ho členové rodiny bezdůvodně uráželi a vymýšleli si k tomu záminky, chtěli, aby se odstěhoval. On si ale nedokázal najít stabilní práci. „Nenávist ve mně zvítězila, spáchal jsem to, co jsem spáchal. Už to nemůžu vrátit zpátky. Nenáviděl jsem všechny tři, asi stejně,“ uvedl dříve muž.

Předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová při vyhlášení rozhodnutí řekla, že šlo o brutální masakr, že šlo o vyhlazení celé rodiny, v níž do té doby muž žil. „Obdobný trestný případ nemá obdoby, v důsledku takto rozsáhlých zranění nebyli soudní znalci ani schopni určit pořadí těch ran,“ řekla soudkyně.

Strany si po vyhlášení rozhodnutí ponechaly lhůtu pro možné odvolání, rozsudek tak nebyl pravomocný. Obhájkyně tehdy řekla, že rozsudek považuje za neadekvátní a že se proti němu odvolá. K soudu ale dorazilo jen odvolání poškozené, a to proti části rozsudku ohledně odškodnění. Poškozená však podle mluvčí vzala své odvolání následně zpět.

Podle rozsudku se muž vyzbrojil dvěma speciálními noži, bojovým s čepelí dlouhou 20,5 centimetru a zákopovým s čepelí o délce 19 centimetrů. Po odchodu otce do práce nejprve zaútočil na svého třiadvacetiletého bratra, zasadil mu asi 80 bodných a sečných ran. Obdobným způsobem napadl i jednadvacetiletou sestru, když se vrátila z procházky se psem. Sestře podle žalobkyně zasadil 104 ran.

Při čekání na další členy rodiny si brousil nože. Ušetřil pouze svou sedmnáctiletou sestru, kterou donutil, aby se svlékla do spodního prádla, a zamknul ji na záchodě. Tuto okolnost soud posoudil i jako vydírání. Nakonec zaútočil na sedmapadesátiletého otce, který se vrátil z práce. Muž se pokusil utéct, pachatel ho však pronásledoval a venku před domem jej ubodal. Podle žalobkyně mu zasadil 66 ran. Všichni tři napadení zemřeli na vykrvácení.