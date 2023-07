Při výbuchu na Slovensku se zranily děti z Česka: První slova majitelky chaty!

Devět lidí včetně sedmi dětí utrpělo zranění při výbuchu plynu na chatě Smrečina ve slovenské obci Lehota pod Vtáčníkom, která se nachází v Trenčínském kraji. Informovala o tom slovenská média. Na chatě pobývaly děti z Prahy, které se tam účastnily horolezeckého tábora. Hasičům výbuch plynu nahlásili po 08:30. Podle policie explodoval sporák, který byl napojený na plynovou bombu.

Děti vařily kakao

„Objekt je dvojpodlažní a s rozměry šest krát deset metrů. Polovina chaty by měla být zřícená. Na místě se nacházelo třináct osob, tři dospělí a deset dětí," řekl agentuře TASR mluvčí hasičů v Trenčanském kraji Marián Petrík. Podle informací slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ si na sporáku děti vařily kakao. Poté, co dovařily, sporák vypnuly a odešly za ostatními do společné místnosti. Následně se ale ozvala silná rána.

Svědek neštěstí

„Strašný výbuch. Jako když se z kulovnice vystřelí. Možná ještě něco silnějšího,“ uvedl svědek pro slovenskou televizi JOJ s tím, že netušili, co se stalo. „No a přišel chlapík, že prosím vás, kde je tu signál. Vyplašený samozřejmě, vystresovaný,“ uvedl další svědek neštěstí. Muž zavolal záchranáře, kteří okamžitě vyjeli na místo. „Přistál jeden vrtulník, odvezl nějaké zraněné popálené dítě. Potom další vrtulník,“ popisoval situaci na místě.

Chatu Smrečina pronajímají starší manželé. „Nechápu, co se mohlo stát. Ten sporák má pojistku,“ uvedla majitelka pro slovenskou televizi Markíza.

Vrtulník nemohl přistát

Podle Zuzany Turočekové ze slovenské Vrtulníkové záchranné zdravotní služby (VZZS) je nejvážněji zraněná jedenáctiletá dívka české národnosti, která utrpěla poranění obličeje. Zranění se prý nacházeli na místě, kde vrtulník nemohl přistát. Lékař se k nim tak musel spustit na laně.

„Po ošetření a přeložení na palubu vrtulníku byla dívka ve stabilizovaném stavu při vědomí převezena do Dětské fakultní nemocnice v Bánské Bystrici," uvedla na facebooku letecká záchranná služba Air - Transport Europe. Dodala, že posádka druhého vrtulníku ošetřila 45letou ženu české národnosti s poraněním ruky a povrchovými zraněními. Ženu vrtulník převezl ve stabilizovaném stavu do nemocnice v Bánské Bystrici.