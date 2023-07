Hrůza na Slovensku: Při výbuchu chaty se zranilo sedm dětí z Česka!

Devět lidí včetně sedmi dětí v úterý utrpělo zranění při výbuchu plynu na chatě ve slovenské obci Lehota pod Vtáčníkom, která se nachází v Trenčínském kraji. Informovala o tom slovenská média. Na chatě pobývaly děti z Prahy, které se tam účastnily horolezeckého tábora, napsal server pluska.sk.

Podle mluvčího Ministerstva zahraničních věcí Daniela Draka bylo zraněno celkem devět Čechů, z toho sedm dětí. Na české velvyslanectví v Bratislavě se podle ministerstva zahraničí dosud nikdo přímo neobrátil. Zastupitelský úřad proto nyní kontaktuje zdravotnická zařízení, aby se ujistil, že hospitalizovaní čeští občané nepotřebují asistenci.

Hasičům výbuch plynu nahlásili po 08:30. Podle policie explodoval sporák, který byl napojený na plynovou bombu. „Objekt je dvojpodlažní a s rozměry šest krát deset metrů. Polovina chaty by měla být zřícená. Na místě se nacházelo třináct osob, tři dospělí a deset dětí,“ řekl agentuře TASR mluvčí hasičů v Trenčanském kraji Marián Petrík.

Záchranná zdravotní služba na místo vyslala pozemní i letecké záchranáře, kteří podle ní ošetřili dva dospělé a sedm dětí. „Dospělí utrpěli lehčí až středně těžká zranění,“ sdělila mluvčí záchranářů Alena Krčová, která podle svých slov nemohla s ohledem na jejich věk poskytnout detaily o zdravotním stavu dětí.

„Po ošetření byli všichni převezeni do nemocnic v Bánské Bystrici, Bratislavě, Bojnicích, Topoľčanech a Trenčíně,“ dodala.

Podle Zuzany Turočekové ze slovenské Vrtulníkové záchranné zdravotní služby (VZZS) je nejvážněji zraněná jedenáctiletá dívka české národnosti, která utrpěla poranění obličeje. „Po ošetření a přeložení na palubu vrtulníku byla dívka ve stabilizovaném stavu při vědomí převezena do Dětské fakultní nemocnice v Bánské Bystrici,“ uvedla na facebooku letecká záchranná služba Air - Transport Europe.

Dodala, že posádka druhého vrtulníku ošetřila 45letou ženu české národnosti s poraněním ruky a povrchovými zraněními. Ženu vrtulník převezl ve stabilizovaném stavu do nemocnice v Bánské Bystrici.

„Vše se mělo seběhnout velmi rychle. Na sporáku v kuchyňce si vařily kakao a plynová bomba byla ve sklepě. Když kakao dovařily, šly za ostatními do společenské místnosti. Najednou se ozvala obrovská rána, která svalila dvě zdi. Celý dům držel jen na dvou zbývajících zdech. Pokud by děti kuchyňku neopustily, pravděpodobně by přišly o život,“ popsal pro slovenský deník Plus JEDEN DEŇ svědek události.

K výbuchu došlo na chatě Smrečina v oblasti Sekaniny, kde není podle média dobrý signál. Původně byl objekt tvořen pouze z jedné místnosti, před 30 lety byla k chatě přistavena další část.

Majitelka chaty se k incidentu slovenským médiím odmítla vyjádřit.