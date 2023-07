Tragédie v Číně: Střecha tělocvičny zavalila děti, 11 z nich zemřelo!

Podle předběžného vyšetřování za neštěstí mohlo přetížení střechy materiálem, který tam dali dělníci pracující na stavbě nedaleké nové budovy. Perlit saje vodu a tím násobně zvyšuje svůj objem i váhu. V tomto regionu i dalších částech Číny v posledních dnech silně prší, což se podepsalo i na váze stavebního materiálu odloženého na střeše sportoviště, píše Reuters s odkazem na čínskou agenturu.

Policie už má ve vazbě lidi ze stavební firmy odpovědné za průběh prací.

Neštěstí se stalo v provincii Chej-lung-ťiang v neděli odpoledne, když bylo v tělocvičně 19 lidí. Čtyřem se podařilo utéct a 15 zůstalo uvězněno. Tři z nich záchranáři našli už bez známek života, dalších šest lidí zemřelo později na následky zranění. Věk obětí agentura neuvedla.

Rodiče pohřešovaných dětí si stěžují, že s nimi úřady nekomunikují, píše BBC News. „Tvrdí mi, že moje dcera zemřela, že už ji nikdy neuvidím. Všechny děti ale měly tváře pokryté bahnem a krví, když je posílali do nemocnice. Prosil jsem, ať mě nechají identifikovat mé dítě. Co když to není mé dítě?“ uvedl jeden z rodičů hráčky volejbalu, která podle něj byla v té době na sportovišti.