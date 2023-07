Karlu (†37) zabil na dovolené partner: Uškrtil ji a tělo pohřbil babičce na zahradě

Jorge Garay (46) v říjnu minulého roku zabil svou přítelkyni Karlu Godyovou (†37) během žárlivé scény na dovolené v Peru. Její tělo zabalil do plastové fólie a pohřbil na zahradě své babičky. Soud ho nyní shledal vinným, odsouzen bude 28. července.

Jorge a Karla se seznámili začátkem roku 2021 a v dubnu téhož roku spolu začali žít. Letos si vyrazili na romantickou dovolenou, ze které se už ale žena nevrátila.

K vraždě mělo dojít během žárlivé hádky. Jedním z faktorů, které donutily Jorge k žárlivosti bylo to, že se Karla chystala navštívit svou dceru, která žila s Karliným bývalým partnerem. Jorge byl podle všeho žárlivý, šikanující a kontrolující muž.

Podle informací britského deníku Daily Mail Jorge Karle dvakrát omotal kolem krku gumovou šňůru a zezadu ji uškrtil. Jeorge se hájil, že jednal v sebeobraně a svou tehdejší partnerku neměl v úmyslu zabít. „Napadlo mě něco šíleného. Chytil jsem ji provázkem. Kopala, křičela, ať ji nechám bejt a urážela mě. Křičel jsem, ať je zticha. Nevzpomínám si přesně, co se v tu chvíli stalo. Byl jsem naštvaný, protože se mě snažila zabít,“ vypověděl.

Vrah se poté podle policistů vydal na okraj hlavního města Peru, kde žila jeho babička, a tělo Karly pohřbil v provizorním hrobě na zahradě. Poté odletěl zpět do Londýna. O tři dny dříve, než bylo původně v plánu.

Karla do letadla do Madridu, kde měla navštívit svou dceru, nenastoupila. To vyvolalo obavy u jejich blízkých a její zmizení nahlásili na policii. Jorge byl zatčen v Londýně o dva týdny později.

Porota soudu Maidstone Law pachatele shledala po sedmi hodinové poradě jednomyslně vinným. „Byl to složitý případ, který zahrnoval spolupráci s mezinárodními policejními silami, agenturami a orgány činnými v trestním řízení. Jsem rád, že se nám podařilo zajistit toto odsouzení,“ popsal Lee Neiles, vyšší vyšetřovací důstojník a detektivní inspektor.