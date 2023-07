Olega napadl hladový lední medvěd: Zakousl se mu do hlavy! Přežil jen díky kamarádovi

Pětapadesátiletý Oleg, který se živí jako pastevec sobů, tábořil na izolovaném ruském poloostrově Jamal se svou ženou a vnučkou. Když ráno otevřel čum, tradiční kuželovitý stan, čekalo ho nemilé překvapení v podobě hladového ledního medvěda, který hledal potravu.

Šelma se na Olega okamžitě vrhla, ten však stihl ještě rychle vtrhnout do stanu, aby svou ženu a vnučku varoval. Řekl jim, aby utekly a on se mezitím snažil odvrátit pozornost zvířete. Medvěd se pastevci zakousl do hlavy a drápy drásal jeho tělo. Rozruch poté zaslechli ostatní pastevci a rodince se vydali na pomoc.

Oleg skončil na jednotce intenzivní péče v Salechardu, a přestože ztratil spoustu krve, nyní je stabilizovaný. „Spali jsme, ráno jsem vyšel ven a uviděl jsem tu bestii, hned si šla pro mě. Ještě nikdy tu nebyl lední medvěd. Neměl tu být. Byla s námi naše vnučka, vnoučata nás často navštěvují. Igor přilákal to zvíře k sobě, proto jsem teď naživu,“ vyjádřil se pro deník The Star Oleg.

Olegova manželka se medvědovi také snažila postavit. Naštěstí však skončila jen s lehkým zraněním, stejně jako jejich vnučka. Obě ale utrpěly psychické trauma a nyní jsou také v nemocnici. „Obě byly očkované a jinak jsou naprosto stabilní s drobným poraněním zad a horních končetin,“ informoval ošetřující lékař.