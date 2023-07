Šílenec vystřelil po své manželce kuší: Šíp zabil jejich dcerku (†1)

Šestadvacetiletý Američan z New Yorku čelí závažnému obvinění. Po hádce měl svou manželku Megan (31) ohrožovat nabitou kuší. Dokonce na ni vystřelil. Šíp posléze zasáhl jejich třítýdenní dcerku Eleanor, kterou matka svírala v náručí. Dívenka svým poraněním bohužel podlehla.

Podle deníku The Mirror Patrick D. Proefriedt svou manželku opakovaně týral. V domácnosti v minulosti zasahovali policisté, aby agresivního muže uklidnili. Soud mu později nařídil se z domu vystěhovat. I přes vydaný zákaz se Megan Careyové a jejímu dítěti nepodařilo zajistit dostatečné bezpečí.

K tragédii došlo 28. června ve vesničce Nineveh, ležící ve státě New York. Poté, co se manželé pohádali, muž na ženu vytáhl kuši. Šíp nejprve zasáhl dítě, které matka držela v náručí, a pak se jí zaryl do hrudníku.

Když si Proefriedt uvědomil co provedl, střelu z těla své dcerky ihned vytáhl. Manželka se mezitím pokusila vytočit tísňovou linku, ale vystrašený muž jí v tom napoprvé zabránil. Poté si sebral své věci a odjel svým červeným pick-upem z místa pryč.

Policisté do domu dorazili zhruba ve čtvrt na šest ráno. Záchranáři Megan ihned převezli k ošetření do Wilsonovy nemocnice. Třítýdenní Eleanor M. Careyové již nešlo pomoct. Zasahující lékař ji místě prohlásil za mrtvou.

Po střelci bylo zahájeno rozsáhlé pátrání, do kterého se zapojilo několik místních sborů včetně státní policie. Muž byl nalezen necelý kilometr od domu. Seděl ve svém autě, které se zabořilo do bahna. V současné době ve vazbě a čeká na obžalobu.