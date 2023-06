Radka v dětství znásilňoval otčím: Brečel jsem a volal o pomoc, matka mi nepomohla!

Iniciativa Pod svícnem vznikla v roce 2022 a jejím cílem je edukace společnosti a změny legislativy v oblasti domácího násilí. Za jejím vznikem stojí Barbora Urbanová a Michaela Studená. Mimo jiné organizace sdílí také osobní příběhy obětí domácího násilí. Jedním z těchto osob je také dnes třiatřicetiletý Radek, kterého jako dítě zneužíval partner matky.

„S násilím na dětech se bohužel setkáváme velmi často. Lidé nezřídka až po mnoha a mnoha letech dokáží o těchto věcech mluvit. Bohužel většina těchto případů se nikdy nedostala na světlo,“ popsala pro Blesk jedna ze zakladatelek iniciativy Pod svícnem Michaela Studená. Dodala, že u těchto obětí velmi často dochází k sebedestruktivnímu chování, jakým je například silná promiskuita, alkohol, drogy nebo sebepoškozování. „Je třeba mít na paměti, že týrané dítě si zpravidla o pomoc říct neumí,“ podotkla.

Smutný příběh dnes dospělého Radka začal, když mu bylo pouhých šest let. Hrál si na prolézačkách, spadl a vyrazil si dech. Život mu zachránil jistý doktor, s nímž se poté Radkova matka začala stýkat a později s nimi začal bydlet. Nejprve se zdálo vše v pořádku, brzy ale přišly první podivné situace.

„Jako by ve mně něco chcíplo“

„První divný kontakt byl na dovolené u moře. Neustále jsem musel chodit nahý. Nebylo mi to úplně příjemné, ale moc jsem nad tím nepřemýšlel. Jednou v noci, když se s mámou opili na balkoně, za mnou přišel do postele. Měli jsme jen jeden pokoj. Začal mě osahávat. Všude,“ popsal hroznou zkušenost Radek s tím, že předstíral spánek, protože nevěděl, co jiného dělat.

Bohužel po návratu z dovolené se začalo zneužívání ze strany otčíma stupňovat. Matka bohužel pro syna oporou nebyla, a když se svěřil, že je mu něco nepříjemné, odbyla ho.

V sedmi nebo osmi letech otčím Radka přinutil k orálnímu sexu. „Večer jsem strašně brečel. Zase jsem přišel za Ní (ve svém vyprávění Radek matku označuje pouze jako „Ona“, pozn. red.). Místo toho, aby to řešila, řekla mu to a oba mě zmlátili, že si nemám vymýšlet.“ Tím to bohužel neskončilo, v deseti letech se násilí opět vystupňovalo.

„Doktor mi ho tam poprvé strčil. Já… Nedokážu popsat, jak strašný pocit to byl. Vím, že to bolelo. Ale jako bych cítil, že něco ve mně chcíplo. Volal jsem o pomoc,“ uvedl Radek s tím ani tentokrát mu matka nepomohla, a když se jí svěřil, ona akorát začala více holdovat alkoholu. A tak chlapec musel hrozné násilí snášet i nadále.

„Snad se smaží v pekle“

Když bylo Radkovi patnáct let, otčím umřel na rakovinu. V teenagerovi ale bylo stále prožité trauma, což začal řešit sebepoškozováním, alkoholem a útěky z domu. Vyhodili ho z gymnázia. „Dělal věci, o kterých ještě nedokážu mluvit. Vyloučili mě z gymplu… myslel jsem, že se uchlastám,“ svěřil se. V sedmnácti letech mu pomohla učitelka ze základky, která ho poznala, když pil alkohol před supermarketem.

Díky ní se dostal na střední školu a později i na vysokou. Radkovy promoce se už zmíněná učitelka bohužel nedožila, dostala infarkt. Až v dospělosti o její smrti dokázal Radek promluvit na terapii. S matkou se nestýká, ozývá se mu, jenom když potřebuje peníze. „Doktor se, doufám, smaží v pekle a trpí. A konečně dokážu říct, že je to odporný hajzl, ale ten pocit vlastního selhání vymazat nedokážu,“ dodal na závěr.

Více o tom, co dělá iniciativa Pod svícnem se dozvíte zde. Na webových stránkách také najdete další příběhy osob, které si prošly domácím násilím. Pokud jste obětí domácího násilí a potřebujete pomoci, obraťte se na některou z následujících organizací:

Bílý kruh bezpečí (116 006, bkb@bkb.cz), proFem (608 22 22 77, ic@profem.cz),

ROSA (SOS linka 602 246 102, poradna@rosacentrum.cz), Život 90 pro seniory (Linka důvěry 800 157 157, seniortelefon@zivot90.cz)

