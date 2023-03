„Milovala jsem ho. Než začal fetovat a chlastat, bít mě, ponižovat. Rozzuřilo ho, že jsem od něj odešla k rodičům se synem i dcerou (5 a 14). Chodí k nám, uráží nás, vyhrožuje, že nás všechny vybije, když se k němu nevrátím. Buď budeš moje, nebo vám celou rodinu vyvraždím, hrozí,“ říká Simona z Frýdku-Místku.

Potíže začaly loni na podzim, kdy s expartnerem a dětmi ještě žila společně. „Začal si píchat ten hnus, povyhazoval všechen nábytek i věci z okna, vyhnal nás s dětmi polonahé na ulici. Báli jsme se, že nás opravdu zamorduje,“ nerada vzpomíná.

Skočil do bytu oknem

Přestěhovala se s vyděšenými potomky k rodičům a problémy nejenže nekončily, naopak narůstají. „Jiří chodí i několikrát denně, zdrogovaný a opilý. Skočil oknem z ulice dovnitř, vzal z kuchyňské linky nůž a řval: »Ty ku*vo, ty mr*ko! Zničila jsi mi život! Chceš vidět, jak tě zabiju?! « Bylo ho hrozné,“ rozplakala se.

délka: 03:38.17 Video Video se připravuje ... Simona (34) a její matka Angelika ( 52) se bojí o život. Expartner Jiří (33) vyhrožuje své rodině zabitím. Karel Janeček

Naposledy přišel expartner v noci k pokojíčku dětí. Vybil sklo a začal s urážkami a výhrůžkami nanovo. „Jen s hrůzou čekáme, kdy nás tu všechny pozabíjí nebo třeba vypálí, jako v Bohumíně (vražedný útok s benzinem s 11 oběťmi z 8. srpna 2020 - pozn. red.). Bojíme se doma, v práci, vnuk se počůrává, nervy máme, nespíme. Teď má zákaz přibližování, on ale je nevyzpytatelný,“ říká Simonina máma Angelika (52) z Frýdku-Místku, u níž všichni žijí a kam se snaží pravidelně surovec dobývat.

Pro policii je známá firma

Pro expartnera si po útocích policie jezdí, ale nemůže jej zatknout, protože oficiálně nespáchal žádnou trestnou činnost.

Případ prošetřovali strážci zákona jako porušování domovní svobody a nebezpečné vyhrožování, a to vícekrát. „Vzal ze zásuvky kuchyňský nůž dlouhý 32 cm, otočil se směrem k poškozené a vyhrožoval jí slovy: „Ne*er mě nebo tě zabiju, ty ku*vo, ty mr*ko… čímž u Simony Balážové vzbudil obavu o její život a zdraví a tento čin spáchal se zbraní,“ je napsáno ve vyšetřovacím protokolu.

Jiří P. je přitom recidivista, v kriminále seděl již několikrát. Simona na něj během té doby čekala a starala se o jeho děti. Šel i na léčení na psychiatrii v Opavě a Třinci, vždy však léčbu ze své vůle přerušil a vrátil se k drogám a pití.

Blesk.cz oslovil i Jiřího P., aby se k věci vyjádřil. Vzhledem ke stavu značné podnapilosti a patrně i pod vlivem omamných látek toho ale nebyl schopen.

Rada právníka a psycholožky

„Z popisu případu je zřejmé, že se jedná také o nebezpečné pronásledování podle paragrafu 354 v podobě expartner stalkingu. Není pravda, že policie nemůže konat. Naopak má ze zákona povinnost oběti chránit. Jelikož se paní bojí a je z toho, co se děje, psychicky oslabená, měla by si vzít právního zmocněnce. Ten by se domáhal jejích práv, které jí plynou ze zákona o obětech trestných činů (paragraf 45/2013 Sb.). Může se jít také poradit do Bílého kruhu bezpečí. Pro ni nejbližší pobočky najde v Ostravě a v Olomouci," radí policejní psycholožka Ludmila Čírtková.

Kde najít právního zmocněnce? Na stránkách ministerstva spravedlnosti je kolonka pro oběti trestných činů. Jsou tam uvedeni advokáti, kteří obětem pomáhají.

„Spatřuji tam dva trestné činy, a to je maření výkonu úředního rozhodnutí a nebezpečné vyhrožování. Jsou okolnosti, kdy policie není bezbranná a měla by uvažovat v širších souvislostech. Rozhodně bych nečekal na to, až se něco stane," uvedl renomovaný advokát Jan Černý a dodává: „V tomto případu vidím jasné signály, že k něčemu dojde. Je to jen otázka času. Policie by měla co nejrychleji zahájit trestní řízení. Soud pak zváží, jestli ten člověk dostane tzv. podmínku. Za okolností, kdy dotyčný takto vyhrožuje, předjímám rozhodnutí soudu, že by šel rovnou do výkonu trestu. U obou deliktů se jedná o tzv. přečin, kde je maximální sazba pět let.“