Nemá ještě řidičák a už přišel o body: Nehoda žáka autoškoly vyvolala vášnivé diskuze

Počátkem července došlo na křižovatce v Šumperku k dopravní nehodě. Žák autoškoly nerespektoval dopravní značku a nedal přednost vozidlu, které do něj narazilo. Uchazeč o řidičský průkaz dostal pokutu a přišel o čtyři trestné body i přes to, že průkaz ještě nemá. Tato situace vyvola na sociálních sítích vášnivé diskuze.

K nehodě došlo v úterý 4. července na křižovatce ulic Rooseveltova a Jeremenkova v Šumperku. Student autoškoly nezastavil na značce Stůj, dej přednost v jízdě! „Vjel do křižovatky v momentě, kdy z levé strany přijíždělo po hlavní komunikaci vozidlo Suzuki, kterému nedal přednost, a došlo k bočnímu střetu vozidel,“ popsal událost policejní mluvčí Libor Hejtman. Doplnil, že nikdo z účastníků nehody, včetně instruktor autoškoly, nebyl zraněn a nebyl ani pod vlivem alkoholu, vznikla však škoda 120 tisíc korun.

Lidé viní instruktora

Za nehodu nese plnou odpovědnost uchazeč o řidičský průkaz, policisté mu udělili pokutu 500 korun a odebrali mu čtyři trestné body. To, že žák autoškoly přišel o body ještě před získáním oprávnění vyvolalo na sociálních sítích vášnivé diskuze. Lidé se podivují nad tím, že nese plnou odpovědnost student. Další obviňují instruktora, že se dostatečně nevěnoval provozu.

„Jak žák nedal přednost? Od toho tam sedí ten profík u spolujezdce. Ještě že to nebylo třeba před přechodem s chodci. Je vidět, že pan učitel byl připraven a má dobrý postřeh,“ podivil se Jakub. „Jak tohle může instruktor autoškoly dopustit? Pochopila bych kdyby jel na motorce tam to těžko zadupne, ale auto?“ dodala Jana. A podobných komentářů jsou stovky. Někteří ale dodávají, že křižovatka je nepříjemná a je do ní velice špatně vidět.