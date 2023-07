Den odsouzení Terezy H.: Věřila v návrat domů, rozdala oblečení a sbalila si věci

Češku Terezu H. zatkli v roce 2018 na pákistánském letišti. V jejím kufru byl totiž údajně heroin. O rok později byla odsouzena k osmi letům a osmi měsícům ve vězení. Před vynesením rozsudku ale do poslední chvíle věřila, že bude obvinění zproštěna a vrátí se domů. Nyní popsala, jak přijela k soudu, který ji nakonec poslal do vězení. I když podle osvobozujícího rozsudku neprávem.

Pohledná blondýnka si po návratu do České republiky založila účet na platformě HeroHero a ve videopříspěvcích popisuje i ty nejmenší detaily jejího pobytu ve vězení. Tento týden byla ale na dovolené, a tak video přidala později než obvykle. Jako omluvu svým fanouškům se rozhodla popsat osudný den, kdy padl rozsudek.

Bylo to 20. března 2019, více než rok poté, co byla tehdy jednadvacetiletá blondýnka zatčena na letišti v Láhauru. Tereza se svěřila, že když ten den odjížděla k soudu, byla si jistá, že letí domů. Právník ji den předtím řekl, že ten den určitě padne trest, zároveň ji ale uklidňoval, že vše dobře dopadne a ona bude obvinění zproštěna.

Rozdala oblečení a loučila se

„Šla jsem k tomu soudu s tím, že poletím domů. Všechno oblečení pákistánské jsem nechala holkám ve vězení a nechala si jenom dvě igelitky,“ vysvětlila s tím, že tomu, že nepůjde do vězení, věřila na devadesát procent. „S ženskýma v base jsem se objímala a ony mi říkaly, že jim budu chybět.“

Tereza se zmínila i o určité pověře, na kterou ona ale nedbala. Půjčila si totiž od jedné spoluvězeňkyně šálu. „Tam se to říká tak, že pokud si někdo půjčí něco od někoho, kdo už má trest, tak ten trest dostane taky,“ popsala. Ještě cestou autobusem to byla sranda. I bachařky totiž říkaly věci jako „Tereza dneska jede domů“. U soudu už ale přišly první špatné signály! Nakonec to dopadlo zcela jinak. Mladá Češka si vyslechla trest osm let a osm měsíců a od soudu odcházela v slzách.

1. listopadu 2021 byla Tereza zproštěna všech svých obvinění. Domů však zamířit nemohla, celníkům se rozhodnutí soudu nelíbilo a ze země ji pustit nechtěli. Odcestovat z Pákistánu tak mohla až v dubnu 2022.