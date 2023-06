Tereza H. popsala drsnou hádku spoluvězeňkyň: Rozbiju ti hlavu cihlou, vyhrožovala jedna

Tereza H. strávila v pákistánském vězení téměř čtyři roky, než ji soud zprostil všech obvinění a ona se konečně mohla vrátit do Česka. O tom, co za mřížemi prožila, se rozhodla vyprávět ve videopříspěvcích na platformě HeroHero. Naposledy promluvila o spoluvězeňkyních, s nimiž byla na cele. Ačkoli ona s oběma ženami vycházela dobře, ony se navzájem rády neměly. Vznikla z toho i pěkně drsná hádka.

Mladá Češka se během svého pobytu v base seznámila s mnoha spoluvězeňkyněmi. Z jejího vyprávění se zdá, že se všemi většinou vycházela celkem dobře. V posledním příspěvku na platformě HeroHero promluvila o dvou ženách, s nimiž byla krátce po zatčení na cele.

Jedna pocházela z Turecka a uměla dobře anglicky. Tereza si s ní opravdu rozuměla. „Dá se říct, že jsme tam byly nejlepší kamarádky. Byla jako moje mamka a kamarádka v jednom,“ vysvětlila blondýnka s tím, že ale věděla, že Turkyně se s ní baví i z vypočítavosti, protože Tereza měla často jídlo z venku.

Drsné výhružky

Později k nim na celu přibyla asi pětašedesátiletá žena z Jihoafrické republiky. I s ní si mladá Češka dobře rozuměla. „Hrály jsme spolu karty, bavily jsme se o filmech, zpívaly jsme si písničky,“ vysvětlila Tereza s tím, že ale obě její spoluvězeňkyně se navzájem neměly rády, protože Turkyně si často dělala legraci z toho, že Jihoafričanka je starší žena, ale hraje si na to, že je mladá.

Jednou to vyeskalovalo v opravdu nepříjemný konflikt. Tereza si totiž při hraní karet postěžovala, že jí chybí její oblečení, že si nedávno koupila krásné červené kozačky a už se těší, až si je obuje. „Ta z té Jihoafrické republiky mi řekla, že má také červené kozačky. Ta z toho Turecka už na to neměla nervy a otočila se na ni a řekla jí: ‚To si ze mě děláš pr*el? Tobě je 65 let a budeš si tu vykládat s mladou holkou, že máš doma červené kozačky? Podívej se na svůj věk‘.“

Nakonec došlo při konfliktu i na výhružky. „Ta z toho Turecka jí řekla, že jí rozbije hlavu cihlou!“ popsala Tereza drsný konflikt. Hned druhý den si Jihoafričanka stěžovala u vedoucí, že nechce se spoluvězeňkyní být na cele, když jí vyhrožuje.