Benjamin (†18) zapálil školu v Bratislavě: Pocházel z velmi vlivné rodiny!

Výbuch a následné plameny se začaly šířit sborovnou gymnázia v Bratislavě. Student Benjamin v sobotu 1. července měl nejdříve zapálit čtrnáct aut v autopůjčovně, pracoval jako brigádník. Následně se vydal ke škole, kde studoval a zapálil tam sborovnu. Podle informací slovenské televize TV JOJ není škola oplocená. Mladík se zřejmě dostal k budově přes fotbalové hřiště, následně vlezl do okna a dostal se do sborovny v prvním patře.

Učitelé neměli kabinety a všichni tak sdíleli jednu místnost. Případ si převzali kriminalisté. „Aktuálně je třeba vyhotovení statického posudku, na kterém závisí další kroky,“ uvedli v prohlášení policisté. Ti se prý do školy vrátili ještě v pondělí 3. července, kdy procházeli vyhořelou místnost a zajistili kamerové záznamy.

„Je to tragická a pro nás nepochopitelná událost, která otřásla námi všemi – pedagogy, žáky i rodiči. Pro toho, kdo to potřebuje, je připravena psychologická pomoc,“ uvedla ředitelka školy. Co mladíka k otřesnému činu, při němž sám zemřel, vedlo, není zatím jasné.

Podle slovenského deníku Nový Čas byl Benjamin výborným studentem. Jeho matka pracovala pro významné a státní instituce. Údajně pracovala i pro Ministerstvo obrany spojených států amerických. „Na práci, kterou vykonává, musí mít speciální výcviky a nejpřísnější prověrky nejen ze Slovenska,“ uvedl bezpečnostní analytik Radovan Bránik pro výše zmíněný deník. Zároveň dodal, že k činu mladíka mohla vést dětská rebélie.