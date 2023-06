Drsný útok paryby: Žralok stáhl rybáře pod hladinu během mžiku!

Nick vyrazil na Floridě rybařit se svými přáteli, kteří ho varovali o možném výskytu žraloků ve vodě. Ten však jejich varování ignoroval a chtěl si umýt ruce. „Za dvě sekundy se přece nic nestane,“ řekl, načež se sklonil přes bok člunu. V dalším okamžiku se žralok zakousl rybáři do ruky a stáhl ho pod hladinu.

Skupina přátel se v pátek rozhodla rybařit v kalných vodách národního parku Everglades na Floridě. Jeden z mužů, Michael Russo, zachytil na video okamžik, kdy jednoho z jeho přátel napadl žralok.

Dle New York Post si Nick chtěl ve vodě umýt ruce. Přátelé ho však varovali, že by ve vodě mohli být žraloci. Rybář jejich varování neuposlechl a naklonil se přes bok člunu. „Nestrkal bych tam ruce,“ říká Michael na videu.

„Za dvě sekundy se přece nic nestane,“ odbije ho Nick, kterého zabírá kamera a ponoří do vody obě ruce. Téměř okamžitě se do jeho pravé ruky zakousne žralok a stáhne ho hlavou napřed do vody.

Žralok poté sevření uvolní a Nick se zraněnou rukou pokouší zachytit se člunu, na kterém nechá krvavou stopu. Na videu je také slyšet, jak jeden z přítomných panicky křičí „Chyťte ho!“, zatímco další křičí „Ach můj bože!“

Nebohému muži se nakonec s pomocí přátel podařilo dostat se zpět do člunu a skupina se okamžitě vydala do doku, kde oběti na pomoc přispěchali strážci parku.

„Byl letecky transportován do nemocnice a je v nejlepší možné péči,“ sdělil Russo. Rozsah zranění Nicka však není jasný.

„Dnes to byl jeden z nejděsivějších dnů na vodě,“ svěřil se Michael, když video sdílel jako varování pro ostatní. „V Everglades nejsou žraloci žádný vtip. Varování, abyste nestrkali ruce do vody, nejsou přehnaná. Prosím, berte to jako lekci a držte se mimo vodu, protože tomuhle se dalo předejít.“