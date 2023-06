Mladík (20) z Benešovska měl sexuálně zneužívat nezletilé chlapce: Oběti si vybíral na TikToku

Benešovští policisté stíhají dvacetiletého muže kvůli zneužívání chlapců ve věku od deseti do 13 let. Podle kriminalistů má na svědomí 11 případů, poškození jsou z Prahy, Středočeského, Plzeňského, Královéhradeckého, Jihočeského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. Mladík skončil ve vyšetřovací vazbě, hrozí mu až osm let vězení. V minulosti byl za obdobnou trestnou činnost pravomocně odsouzen, uvedla v pondělí na webu policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.