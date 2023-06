Ztracená ponorka se řídí špatně hodnoceným herním ovladačem za pár stovek! Absolutní krám, píší uživatelé

Plavidlo Titan používané pro cesty k vraku slavného britského parníku Titanik se v neděli večer ztratilo v severním Atlantiku stovky kilometrů od kanadského pobřeží. Vyplulo ten den ráno místního času (po poledni SELČ), přičemž podle společnosti OceanGate Expeditions měla ponorka zásoby kyslíku zhruba na 96 hodin. Tato doba ve čtvrtek kolem jedné hodiny odpoledne uplynula, aniž by rozsáhlá mezinárodní pátrací operace přinesla kýžený výsledek. Kalkulace ohledně zásoby kyslíku přitom vycházejí z předpokladu, že Titan zůstal neporušený.

Ovladač za pár stovek

Ponorku pilotoval Stockton Rush, šéf společnosti OceanGate, a to pomocí bezdrátového herního ovladače Logitech G F710, který výrobce uvedl na trh v roce 2010. Do ovladače se vkládají dvě baterie AA a je kompatibilní s deset let starým systémem Windows. Jak uvádí britský deník Daily Mail, ovladač se prodává za 29,99 americkcýh dolarů (cca 650 Kč).

Na Amazonu nemá od uživatelů příliš lichotivé recenze. Na stránce internetového obchodu jeden z recenzentů uvedl, že si v roce 2017 koupil hned dva ovladače, které „po čtyřech měsících skončily v koši“. „Absolutní krám!“ píše další. „Nevěřte recenzím od lidí, kteří milují tento ovladač, pravděpodobně jsou falešné, protože každý, kdo tento ovladač skutečně používal, by ho nenáviděl," stojí v další recenzi.

Pátrání pokračuje

AP zároveň upozorňuje, že cestu k záchraně posádky komplikuje několik překážek. I kdyby se ponorku podařilo najít, museli by k ní krizoví pracovníci dopravit záchranné vybavení a pokud možno ji dostat na hladinu. Vrak Titaniku se nachází v hloubce asi 3800 metrů a vyzvednout cokoli z takové hloubky je extrémně složité. Teoreticky by také ztracená ponorka mohla být na hladině oceánu, ovšem zpravodajská společnost BBC ve středu upozornila, že na začátku plavby byla uzamčena zvenčí.