Případ nemravné show na slavnostech vína řeší policie: Podivná slova pořadatele akce!

Akce se konala v sobotu na Zámku Třebíč a probíhala od dvanácti hodin až do půlnoci. Na webu události pořadatel na několika místech ujišťoval, že slavnosti si užijí i děti a určitě je lidé mají vzít s sebou.

Ve čtyři hodiny ale na místě začala vystupovat burleska, která si říká Elektra Show. Sama byla z publika, v němž se nacházelo mnoho dětí překvapená. „Byla jsem ale ujištěna, že případná přítomnost dětí je zajištěna v jiné sekci prostoru,“ sdělila. „Realita na akci byla bohužel jiná, než bylo přislíbeno,“ dodala s tím, že pořadateli zaslala přesný popis show a upozornila, že vystoupení není vhodné pro děti. To podle jejich slov řekla před začátkem sdělila i moderátorka.

Dohra s policií?

„Celá situace pro mě byla značně nekomfortní a byla jsem pod tlakem okolností jako například penále ve smlouvě za zrušené vystoupení a šlo mi o zachování profesionality a odvedení práce, za kterou jsem dostala zaplaceno,“ doplnila Elektra Show.

Od události se distancovalo také vedení města Třebíč, které po pořadateli akce žádalo omluvu a vrácení dotace ve výši 60 tisíc korun. Pořadatel se skutečně omluvil a dodal, že peníze obci vrátí. Pro CNN Prima News ale dodal, že doufá v omluvu autorky videa. „Vnímám to, že paní, co to tam dala, se možná omluví. To, co to spustila všechna média, bylo úplně zbytečné,“ sdělil televizi.

Případem se nyní zabývá policie, která by měla v nejbližších dnech říct, zda šlo o přestupek nebo trestný čin, vinu podle Primy možná ponesou i rodiče, kteří děti nechali show sledovat.