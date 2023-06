Erotická show v Třebíči před dětmi: Překvapivá slova pořadatele! Radnice chce omluvu a peníze

Návštěvníci třebíčských Slavností růžového vína, které se v sobotu konaly v zahradě místního zámku, už ve čtyři odpoledne mohli sledovat lechtivé vystoupení spoře oděné burlesky. Další číslo jiné více nahé než oblečené tanečnice pak následovalo v šest. Kulturní vložka vzbudila vzrušené reakce. Lascivní vystoupení totiž sledovaly i přítomné děti! Organizátor akce, který sliboval, že „celodenní program zabaví i ty nejmenší“ nyní čelí obrovské kritice veřejnosti i radnice.

O vystoupení burlesek v programu nebyla ani zmínka, rodiče přítomných dětí tak neohlášená nahota pořádně překvapila. Stejně tak i uživatele sociálních sítí, kteří si mohli bizarní scénu prohlédnout na videu natočeném jedním z návštěvníků slavností.

„Téměř dokonalý striptýz, pro děti jistě nezapomenutelný zážitek,“ napsala v ironii Renata. Další uvedli, že jde o ohrožení mravní výchovy dětí.

Lidé se pustili i do organizátora, ten se teď kaje. „Přiznávám, že to byla i naše chyba. Nevěděl jsem, že burleska má víc úrovní vystoupení. Mohli jsme si to více pohlídat,“ pro Blesk připustil pochybení Aleš Mejzlík z pořadatelské firmy Night Robots.

Video na sociálních sítích způsobilo nemalý poprask, zástupce města nyní chtějí od pořadatele vrátit příspěvek 60 tisíc korun. „Město Třebíč nebylo pořadatelem akce a od nevhodného programu se distancuje. Vyzývá pořadatele, aby se za tento exces veřejně omluvil,“ uvedla tisková mluvčí města.