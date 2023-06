Matka skočila s Nikolasem do ledové vody: Hoch přežil bez následků, zachráncům přišel poděkovat

Neshody v rodině chtěla řešit vraždou malého syna Nikolase a následnou sebevraždou. S dítětem skočila ve Vodňanech do řeky, z té naštěstí oba vytáhli duchapřítomní studenti. Mezitím, co matka sedí za pokus o vraždu ve vězení, tatínek se synem přišel poděkovat jeho zachráncům – lékaři letecké záchranné služby, záchranáři a pilotovi. Za záchranou chlapečka se totiž skrývá náročná a unikátní akce.

K události došlo 1. prosince roku 2021. Žena i s batoletem chtěla vyřešit rodinné problémy tou nejhorší možnou variantou – vraždou. Proto se tehdy i se synem Nikolasem vydala na jeden z mostů v jihočeských Vodňanech. Pak skočila do ledové vody, kde se začala topit. Štěstí ale chlapečkovi přálo a kolem zrovna procházeli studenti rybářské školy. Společně s policisty matku i dítě vytáhli na břeh. Žena si aktuálně za pokus o vraždu odpykává 11 let vězení.

Tou dobou k mostu mířil ve vrtulníku lékař Jan Jakub Hájek z jihočeské letecké záchranné služby. Spolu s ním i jeho kolega záchranář Jiří Majst společně s pilotem helikoptéry Kryštof 13 Peterem Smikem. Bývalý vojenský pilot se zkušenostmi z Afghánistánu musel v noci, za ztížených podmínek, co nejrychleji přistát u mostu. Lékaři a záchranáři pak zbývalo malé dítě zachránit.

To bylo silně podchlazené a v kritickém stavu. Hájek u něj zahájil resuscitaci, která trvala dlouhé dvě hodiny. Probíhala na místě tragédie, za letu vrtulníkem do Prahy na heliport v Zítkových sadech, a i při transportu sanitkou do Všeobecné fakultní nemocnice, kde chlapce napojili na mimotělní oběh. „Jedná se o raritní případ, kdy byla poskytována protrahovaná resuscitace u těžce podchlazeného dítěte s následným úspěšným zajištěním speciální nemocniční intenzivní péče vedoucí k spontánní obnově oběhu,“ popsali záchranáři.

Je bez následků

Už jsou to téměř tři roky, co matka i se synem skočila do vody. Nikolasovi lékaři nedávali moc šanci na to, že by byl po takovém zážitku zdravý. Ten jim ale „vytřel zrak“, dnes je z něj chlapec, který nemá téměř žádné následky. „Na základnu Letecké záchranné služby JčK přišel malý Nikolas se svým tatínkem a jeho přítelkyní, aby navštívil posádku, která bojovala v prosinci předloňského roku o jeho život,“ dodali zdravotníci.

Hájek s Majstrem dostali v loňském roce Cenu Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR za vysoce profesionální výkon při záchraně batolete.