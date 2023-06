Dalibor půjčoval peníze a pak zmizel: Policie má dva podezřelé, ale chybí tělo i důkazy

Dalibor Eisenreich zmizel před 17 lety za velmi zvláštních okolností. Do té doby jinak majetný muž, který po okolí Větřní na Českokrumlovsku vybíral peníze a nabízel půjčky, zčistajasna nebyl. Zbylo po něm jen luxusní auto. Policisté se domnívají, že se ho někdo zbavil. A dva jediní podezřelí pak utekli mimo Českou republiku.

Jezdil v černém luxusním mercedesu, nosil zlaté řetízky a jiné šperky. Na první dojem působil jako mafián z devadesátek. Po Větří a v okolí poskytoval Dalibor Eisenreich půjčky, které pak sám i vymáhal. Za svou práci se nestyděl, naopak jí dával značně najevo.

Jenže 15. června 2006 přišel zkrat, Eisenreich zmizel. Zůstalo po něm jen černé auto zaparkované v obci u lesa. Po Daliborovi pátrali desítky policistů a kriminalistů Jihočeského kraje, prošli lesy, prohledali rybník, ale nic je na stopu nepřivedlo. Po dvou letech si případ převzal kriminalista Peter Tousecký. „Již v té době jsem nabil dojmu, že Dalibor Eisenreich zmizel za pomocí třetí osoby. Takže na něm byl a mohl být spáchán trestný čin,“ řekl policista. Podle něj se na tom podepsalo hlavně jeho zaměstnání. Měl kolem 300 klientů. A u sebe často i desítky tisíc korun.

Nepomohlo ani pátrání na hřbitově, na kterém museli kriminalisté kopat. „Měli jsme i jeden poznatek, že by mohl být ukryt i ve starém hrobu na hřbitově. Proto došlo i k exhumaci hrobního místa,“ dodává Tousecký.

Dva podezřelí utekli

Kriminalisté měli informace o tom, že někdo v obci věděl, co se Eisenreichovi stalo. Nikdo o tom ale nechtěl mluvit. Policisté získali informace, které je navedli na dva podezřelé. Nezískali ale natolik silné důkazy, aby proti nim mohli zakročit.

Podezřelé bylo například to, že si dvojice po Daliborově zmizení začala vyřizovat cestovní doklady ve zkrácené formě. „Jeden z nich nám odletěl do Střední Ameriky, konkrétně do Ekvádoru. Po 14 dnech byl ale vrácen zpět,“ doplňuje s tím, že ani tak neměli dostatek důkazů. Auto vymahače bylo například zaparkované u jejich domova.

Poslední šance na vyřešení

Oba dva jsou zřejmě nadále mimo Českou republiku. Pokud se Eisenreich stal obětí vraždy, do jejího promlčení zbývají tři roky. Kriminalisté zřejmě stojí o to, aby se zmizelý podnikatel našel a případní vrazi skončili za mřížemi. Případ proto dali do policejního kalendáře, který se pomníčky zabývá. Může se totiž stát, že někdo z veřejnosti nebo odsouzených ve vězeních bude k případu něco vědět.