Nehoda výletní lodi na jezeře Lago Maggiore se čtyřmi mrtvými: Špionážní thriller!

Šestnáctimetrové plavidlo si v neděli pronajali „turisté“ na oslavu narozenin a i přes nepříznivou předpověď počasí se vydali na vodu. V průběhu večerní zábavy je však zasáhla prudká bouřka (a možná i tornádo), v níž se loď převrátila a klesla do 16metrové hloubky.

Dvě desítky lidí se podařilo zachránit. Lidé buď doplavali sami až ke břehu, anebo je nabraly jiné lodě. Čtyři lidé ale utonuli a jeden se zatím nenašel. Jednou z obětí je Ruska Anna Božkovová (†50), družka kapitána lodi. Další tři vytažení mrtví jsou ovšem bývalí i současní špioni italských a izraelských tajných služeb! Claudio Alonzi (†62) a Tiziana Barnobiová (†53) pracovali pro místní Servizi Segreti, Ereze Shimoni (†50) byl zase vysloužilý veterán izraelského Mosadu!

Vlastně nic se o nich (nepřekvapivě) neví – jen že Barnobiová měla 13letého syna. „Pan Alonzi byl takový nenápadný muž. Víme jen, že jezdil brzy ráno do Říma do práce a vracel se pozdě večer,“ říkal starosta města Alatri, kde žil. Vše se profláklo, když novinářům začala být podezřelá mohutnost záchranné operace i vyšetřování; u vchodů do místních přístavů parkovala kvanta aut všech italských bezpečnostních složek.

Policisté také zatvrzele odmítali zodpovídat otázky. „Zemřeli dva zaměstnanci zpravodajské služby, kteří se účastnili přátelského setkání spojeného s oslavou narozenin jednoho muže ze skupiny,“ přiznala nakonec neochotně italská zpravodajská služba.

Nehoda, či…?

Existuje samozřejmě podezření, zda za nehodou nestojí něco víc než jen bouře a zda vyzvedávání vraku ze dna nebrzdilo důkladné podvodní prohledávání a „čištění“ lodi. U tajných služeb totiž pracovali všichni další přeživší vyjma kapitána...

Vyšetřování se jistě bude velmi točit také kolem kapitána Carla Carminatiho (53). Průšvih bude mít přinejmenším proto, že dovolil nalodění 23 lidí, ačkoli povolených má jen 15 pasažérů, a tomu odpovídal i počet záchranných vest. Musí také vysvětlit, zda loď do něčeho narazila a co se vlastně přesně stalo.