Michala P. obviněného z usmrcení chlapečka (†4) v Mostě poslal soud do vazby: Vězení hrozí i otci!

V sobotu došlo na Rozmarýnové ulici v Mostě k obrovské tragédii, při které zemřel teprve čtyřletý chlapeček. Kamarád klučíkovy matky Michal P. měl během potyčky zaútočit nožem na otce dítěte Franceska M. Do krku ale trefil chlapečka, který na následky zranění zemřel. Jednatřicetiletého útočníka policie obvinila z pokusu o vraždu, usmrcení z nedbalosti a nebezpečného vyhrožování. V úterý poslal soud Michala P. do vazby. Policie obvinila i Fraceska M.

K hádce mělo dojít, když otec syna vracel matce Monice H. „Začal dělat problémy, hodil tam se mnou o zeď. Potom vytrhl dřevěnou podpěru na stromky a šel s ní na mého kamaráda. Při tom si vzal malého na ruku,“ popsala Blesku žena. Dítě skončilo s bodnořezným poraněním na krku a bohužel už mu nikdo nedokázal pomoci. Hrůznému činu navíc přihlíželi chlapečkovi starší sourozenci.

Vazba a další obvinění

Michal P. z místa činu utekl, podle jeho právníka Daniela Voláka se ale následně šel sám udat a před policejní služebnou byl zadržen. Činu prý velice lituje. Na situaci mohly mít vliv drogy, kterým podle sousedů holdovala jak matka, tak její přítel. Policejní mluvčí Kamil Marek sdělil Blesku, že obviněný měl pozitivní test na drogy.

Ústecký soud v úterý dopoledne rozhodl o tom, že Michal P. půjde do vazby. Hrozí mu 18 let vězení. „Obviněný byl vzat do vazby z důvodu obavy útěkové a předstižné (obavy z dokončení činu, o který se pokusil),“ uvedl krajský státní zástupce Dan Anděl. Muž byl obviněn byl také z nebezpečného vyhrožování. Před soudem nevypovídal, vyjádřil nicméně lítost, uvedl žalobce.

Proti rozhodnutí soudu o vazbě si muž stížnost nepodává. „Neboť respektuje závažnost skutku a samozřejmě je mu to velice líto, jednalo se o nešťastnou událost, je připraven čelit důsledku svého jednání,“ řekl ČTK obhájce Michala P.

Policie také obvinila druhého z účastníků konfliktu, šestačtyřicetiletého otce dítěte Franceska M., který bude vyšetřován na svobodě. Za výtržnictví a nebezpečné vyhrožování mu hrozí dva roky vězení. V úterý to řekl krajský policejní mluvčí Kamil Marek.