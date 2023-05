Senior Adolf H. (73) střelil v olomoucké herně servírku do hlavy: Dostal doživotí.

Olomoucký krajský soud ve čtvrtek uložil doživotní trest vězení třiasedmdesátiletému Adolfu H. za vraždu pracovnice herny v Olomouci. Senior při loupežném přepadení loni v květnu střelil do hlavy Miluši N. (†57). V nemocnici bojovala deset měsíců o život, letos v březnu zraněním podlehla.

Adolf H. je recidivista, který strávil téměř 50 let života za mřížemi. Na kontě má loupeže, vyhrožování se zbraní i pobodání, v roce 1983 byl souzen také za vraždu spoluvězně v Leopoldově, tehdy dostal 21 let. Doživotní trest navrhoval i žalobce, resocializaci muže znalci vyloučili. Rozsudek není pravomocný, Adolf H. si nechal lhůtu na odvolání.

Podle soudce Petra Sušila šlo o chladnokrevnou popravu, muž projevil absolutní bezohlednost a neúctu k lidskému životu. „Dospěli jsme k závěru o uložení nejpřísnějšího trestu,“ uvedl soudce. Podmínky pro uložení doživotí se podle něj naplnily, když žena zemřela. Splnil i další dvě podmínky - spáchaný zločin je mimořádně závažný kvůli zvlášť zavrženíhodné pohnutce a resocializace pachatele není možná.

Důchodce vstoupil do herny na Masarykově třídě loni 20. května. Na pracovnici vytáhnul revolver, který odcizil svému vnukovi, a se slovy „Vážená, navalte 20.000, nebo jste mrtvá, to vám říkám já“, žádal po ženě peníze.

Po slovní potyčce, kdy se žena snažila uchopit zbraň a následně usedla do židle, ji z necelého metru střelil do hlavy. „Od vstupu do herny vám stačilo 51 sekund, abyste takto dramaticky změnil život několika lidem,“ řekl Adolfovi H. soudce. Veškeré jednání pachatele bylo zachyceno na kamerovém záznamu.

Adolf H., který má trvalé bydliště na úřadovně v Přerově, vypověděl, že do Olomouce přijel ten den z Ostravy. U nádraží prý „telepaticky dostal zprávu“, že žena v herně dluží 20.000 korun. „Řekl jsem jí slušně, že dluží peníze, na to mi řekla, proč to děláte,“ uvedl Adolf H..

Popsal, že mu levou rukou uchopila zbraň, po potyčce prý na ni zamířil na pravou stranu do ramene a vystřelil. „Měl jsem prst na spoušti, navíc bylo spuštěno poplašné zařízení a neodpovídala na mé otázky,“ vysvětlil soudci důvod, proč vystřelil. Mířil prý do ramene, argumentoval tím, že na pravé oko nevidí a na levé vidí jen obrysy.

Podle soudce však loupežné přepadení plánoval, zbraň si kvůli trestné činnosti opatřoval i v minulosti. Střílel cíleně a při míření natahoval ruku co nejblíže k hlavě poškozené. „Bez zaváhání střílíte. Žádný zvukový alarm nebyl spuštěn, jednal jste naprosto chladnokrevně,“ uvedl soudce.

Adolf H. neprojevil lítost. U soudu pouze uvedl, že poškozenou navrhne prezidentovi na státní vyznamenání za statečnost. „Cyničtější vyjádření pachatele nad svou obětí jsem neslyšel, a to ani ze ze své praxe ani z praxe jiných soudců,“ dodal soudce Sušil.

Těžce zraněnou ženu našel v bezvědomí o desítky minut později příchozí návštěvník. Sedmapadesátiletá žena letos 7. března zemřela. Podle žalobce Jindřicha Pazdery bohužel situaci podcenila, kromě zištného motivu u obžalovaného uvedl i motiv msty. „Za to, že se nezalekla a neprojevila mu dostatečný respekt,“ doplnil žalobce.