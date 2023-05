Zadržen v přímém přenosu: Pro streamera Jirku si kriminálka přišla na nádraží, neplatil daně

Přišel si na milion a půl korun tím, že živě přenášel svůj každodenní život pro své fanoušky. Po čase ale vzbudil pozornost i u ústeckých kriminalistů, kteří po něm začali pátrat. Souhlas se zadržením nedostali, nezbylo jim tedy nic jiného, než si na něj počkat. A nakonec se jim to podařilo – streamera zatkli přímo v živém vysílání.

Na sociálních sítích si říká Novby, pravým jménem Jiří B. (22), a živě vysílá ze svého každodenního života. Populární se stal zejména tím, když ve vojenském oblečení chodil do lesů kolem Ústí nad Labem vařit. A pěkně postaru – na ohni v kotli. Lidé mu za tento způsob života posílali peníze. Ať už v podobě předplatného, nebo jen tak.

V době své největší popularity jeho streamy sledovalo klidně pět tisíc lidí najednou. Peníze posílali jak na běžícím páse a Jiří na tom vydělával. Jenže jak zjistila hospodářská kriminálka z Ústí nad Labem, neměl k tomu žádnou živnost. Tedy vydělával a neodváděl daně, o uměleckou činnost navíc nešlo. Z Ústeckého kraje se ale Novby přesunul na jižní Moravu, bylo tedy složité ho najít a případně vyslechnout.

Z policistů fanoušci

Policisté dokonce žádali státního zástupce o vydání souhlasu se zadržením, ale to jim neprošlo. „Kriminalistům tedy nezbylo než se načas stát sledujícími jednoho z profilů podezřelého streamera a čekat na vhodnou příležitost,“ popsala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Vzhledem k tomu, že cestoval po celé republice a ne vždy bylo jasné, kde se aktuálně zdržuje, museli kriminalisté čekat na vhodnou chvíli. A ta přišla v květnu letošního roku. Z živého přenosu zjistili, že směřuje do Ústí nad Labem vlakem. „Vzhledem k tomu, že celou cestu natáčel a živě streamoval, bylo možné určit čas a místo příjezdu podezřelého do Ústí nad Labem, podezřelého ještě na nádraží přímo v průběhu streamu kontaktovat a provést s ním další úkony,“ dodala Hyšplerová.

Přišel si na milion a půl

Podle detektiva Martina Hossingera si přišel touto prací až na milion a půl korun. „Desetitisíce lidí využívají těchto služeb a inkasují za to nějaké příjmy a myslí si, že vykonávají nějakou uměleckou činnost. Tohle není pravda. Streamer se dopouští neoprávněného podnikání,“ popsal pro CNN Prima News.

Podle nich se dá v blízkých dnech očekávat zahájení trestního stíhání. „V současné době je muž podezřelý z přečinu nedovoleného podnikání dle § 251 odst. 1 tr. zákoníku. Podezřelý rovněž uvedl, že ví, že má problém s placením daní, ale netušil, že by jeho jednání mohlo být trestným činem,“ dodali na webu. Jaký trest mu ale hrozí, neuvedli. „Z finančáku přijde, že budu muset něco zaplatit, ale to je moje blbost, že jo. Ale dopadlo to dobře,“ vyjádřil se Novby na sociálních sítích.