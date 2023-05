Jan zavraždil ukrajinskou modelku: Krásné tělo rozřezal!

V hotelu Key Sathorn-Charoenraj v Bangkoku se Alona Savčenková ubytovala se svým partnerem Janem 29. dubna. Čtyřiadvacetiletá rodačka z Ukrajiny se toužila stát filmovou hvězdou a ráda se na fotkách stylizovala do herečky Marilyn Monroeové. Její přítel měl reklamní agenturu, která je registrovaná v londýnském West Endu. Podle informací britského deníku Daily Mail právě pro jeho agenturu a několik dalších Alona fotila.

Brutální vražda

Zaměstnanci hotelu uvedli, že když se pár ubytoval, působil šťastně. Nicméně 15. května ráno si ochranka všimla, že Jan opustil budovu. Byl sám a spěchal. Navíc měl s sebou svá zavazadla a prý působil nervózně. Vzal si taxi a právě taxikář Surachai Sabaibang zaměstnance hotelu později informoval, že se muž choval velmi divně. Navíc ho měl pomocí Google překladače žádat, aby mu pomohl rozřezat lidské tělo.

To nakonec vedlo k hrůznému objevu. Personál se šel podívat do pokoje ve 32. patře, kde našel tělo jeho přítelkyně Alony. Obličej měla celý od krve, levou ruku měla useknutou a na hrudi měla bodnou ránu. Částečně měla oddělenou hlavu od těla. Vedle torza ležela dlouhá pila. Na místo ihned vyjeli policisté. Ti se domnívají, že Alona ležela v pokoji asi den, než její tělo personál objevil.

Pokus o útěk

Kriminalisté začali pátrat po jejím příteli. „Dozvěděli jsem se, že si najal taxi, aby ho odvezlo do provincie Sa Kaeo. Pravděpodobně se pokoušel překročit hranici do Kambodže,“ uvedl podplukovník Pongpun Phonharn s tím, že kontaktovali i taxikáře.

„Vyzvedl jsem podezřelého cestujícího, který mi prostřednictvím Google překladače řekl, že si chce zahrát v kasinu. Když nemohl najít vhodné místo, požádal mě prostřednictvím aplikace, abych mu pomohl rozřezat tělo jeho přítelkyně za 1500 bahtů,“ uvedl taxikář. To je v přepočtu na české peníze zhruba 955 kč.

Podezřelého policisté nakonec zadrželi na hraničním přechodu. Muž byl připravený nastoupit do minivanu, který ho měl odvézt do Kambodže, když ho vyčmuchal policejní pes. Kriminalistům teď bude mít co vysvětlovat.