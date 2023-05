10 let po rozchodu poslal své ex předžalobní výzvu: Zaplať za dovolenou a vrať mi Becherovku!

Ozval se po deseti letech od rozchodu. Nebylo to ale, že by mu bývalá přítelkyně chyběla. Místo toho jí poslal předžalobní výzvu, ve které požaduje zaplacení výletů nebo vrácení Becherovky! Bizarní případ se stal mladé ženě ze Slovenska. Ta před lety coby nezletilá chodila s o dost starším mužem, který teď požaduje vrácení věcí.

„Jak mám na toto reagovat,“ prosí o pomoc mladá žena v právnické skupině na facebooku. Hned se svěřuje s tím, že se svým přítelem chodila od svých patnácti do osmnácti let, on byl údajně o 22 let starší. „Byla jsem mladá a hloupá,“ přiznává si.

Odloučeni jsou už více jak deset let, v květnu letošního roku jí ale domů dorazila obálka. „Předžalobní výzva na vrácení bezdůvodného obohacení,“ stojí na začátku dopisu. Muž následně v soupisu popisuje, jaké věci chce vrátit – například tenisovou raketu Artis, badmintonovou raketu, magnetofonovou pásku s nahrávkou hudebního interpreta a neotevřenou flašku Becherovky. Zdá se to jako vtip, vše ale dokládá přiloženou fotografií přípisu.

Ženě ze Slovenska se po 10 letech ozval bývalý přítel. Poslal jí předžalobní výzvu s věcmi, které chce vrátit. | Facebook

Následně se rozepisuje o věcech, které nechce vrátit fyzicky, nýbrž finančně. Například zájezd do Chorvatska, výlet do Benátek, Vysokých Tater nebo cesta na lodičce v rakouském Melku. Suma sumárum – 15 616 korun celkem. Zbytek věcí, které ji údajně zaplatil v rozmezí tří let, má považovat za dar.

„Přiznám se, že vůbec netuším, o jakých věcech hovoří, nepamatuji si je ani je nemám. Co se týká výletů, tak na ty mě pozval, když jsem byla ještě děcko a nevydělávala jsem,“ dodává na závěr. Jak podotýká server TN.cz, muž na žádné peníze ani věci nárok nemá, pokud nemá podepsaný dlužní úpis. Ten by navíc museli podepsat dívčini rodiče, protože v době jejich vztahu byla nezletilá.