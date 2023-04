Malou Cleo unesl podivínský sběratel panenek: Spravedlnosti neunikl! Co zaznělo u soudu?

Před osmnácti měsíci svět šokoval případ tehdy čtyřleté Cleo Smithové. Holčička nocovala se svou rodinou v kempu Blowholes v Austrálii, když ji uprostřed noci unesl Terence Darrell Kelly (37). V zajetí ji držel osmnáct dlouhých dnů. Kelly stanul již před soudem a vyfasoval 13 let a 6 měsíců za mřížemi. Během soudního stání zazněly otřesné detaily únosu holčičky.

Australští rodiče Ellie Smithová a Jake Gliddon v říjnu roku 2021 vzali své děti do přírody. Společně nocovali v kempu Blowholes poblíž města Carnarvorn. Během noci 18. října ze stanu zmizela Cleo. Po dívce se rozmohlo pátrání, které probíhalo ve vzduchu i na souši, ale po holčičce jakoby se slehla zem. Usměvavá Cleo byla nezvěstná dlouhých 18 dní, než policisté vtrhli do domu v Carnarvornu, který vlastnil Terence Darrell Kelly. V ložnici našli Cleo. Video, v němž detektiv vychází z domu hrůzy s malou dívkou v náručí, obletělo celý svět.

Únosce ve středu 5. dubna stanul před soudem a vyslechl si svůj rozsudek. Soudkyně Julie Wagerová ho podle informací britského deníku Daily Mail Australia poslala na 13 let a 6 měsíců do vězení.

Utrpení malé Cleo

U soudu rovněž zaznělo, čím vším si malá holčička musela projít. Téměř tři týdny strávila zavřená v ložnici, kde hrálo rádio. V něm slyšela zprávy o tom, že po ní její rodiče marně pátrají. „Když slyšela své jméno v rádiu, řekla „říkají moje jméno“, uvedla soudkyně. Kelly navíc prý rádio únosce zesílil na takovou hlasitost, aby neslyšel dívčiny marné prosby, že chce zpátky domů ke své mamince. Holčičce se prý také snažil přilepit ruce k nohám židle lepicí páskou. Cleo byla ale statečná a se svým únoscem bojovala.

Kelly, který byl posedlý sbíráním panenek, prý policii při výslechu řekl, že v té době užíval metamfetamin. Do kempu se vydal ve snaze najít věci, které by mohl prodat. Když narazil na stan Smithových, kde ležela malá Cleo s mladší sestrou, v tu chvíli se prý rozhodl, že holčičku odnese do svého auta.