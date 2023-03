Rodinná tragédie na sídlišti: Zemřeli Marek (†27), Michaela (†39) i její syn Šimon (†9)! Pocházeli z prominentní lékařské rodiny!

Policisté vyšetřují tragédii, jež šokovala celé Slovensko. V neděli ráno na největším bratislavském sídlišti vypadl z okna panelového domu Marek (†27), o několik hodin později i jeho sestra Michaela (†39) a následně vyšetřovatelé v bytě v pátém poschodí našli tělo devítiletého Šimona, který ležel v tratolišti krve!

Policisty vyšetřuje inspekce

Zatím není jasné, co přesně se osudný den na sídlišti odehrálo. Případem se stále zabývá policie. Ovšem samotné policisty začala vyšetřovat inspekce. Strážcům zákona se totiž dlouhou dobu nedařilo zjistit, z kterého poschodí muž vypadl. Muž podle informací slovenského deníku Nový Čas vyskočil kolem 10:15 a policistům se podařilo lokalizovat byt až poté, co z bytu vyskočila i jeho sestra, k čemuž došlo okolo 15. hodiny.

Následně policisté pomocí dronu našli otevřené okno a u něho židli. Uvnitř bytu pak našli bezvládné tělo dítěte. „Policisté se v rámci úkonů snažili zkontaktovat s obyvateli každého z bytů uvedeného domu, avšak ne s každým se podařilo navázat kontakt,“ uvedli strážci zákona. Nicméně v současné chvíli jejich postup prověřuje odbor kontroly policejního prezidia.

Prominentní lékařská rodina

Sourozenci pocházeli z úspěšné lékařské rodiny. Otec Marka a Michaely je podle výše zmíněného deníku úspěšným neurologem, jehož práci uznávají i v zahraničí. Sourozenci podle všeho šli ve šlépějích svého otce. Michaela dřív pracovala na klinice v Centru Memory jako psycholožka.

„Pracovala tu několik let, nebyly s ní žádné problémy. Měla hodně klientů, u kterých byla velmi oblíbená. Odešla zhruba před třemi lety do jiného zařízení, ale ne proto, že by měla nějaké problémy. My jsme mladý kolektiv, ona byla od nás trochu starší,“ uvedla pro Nový Čas ředitelka zařízení, ve kterém Michaela pracovala. S otcem malého Šimona žili odděleně. Otec si ho měl brávat jen v soudem stanovený čas. Marek žil donedávna se svým otcem, než si našel vlastní byt. I on údajně pracoval ve zdravotnictví. Často ale prý střídal zaměstnání.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.