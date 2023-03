Poslední hodiny ubodané Luisy (†12)! Před mordem s ní vražedkyně natáčely tanečky na TikTok

Teprve dvanáctiletou Němku Luisu ubodaly dvě její kamarádky pilníkem na nehty. Jak se ukázalo, dívky spolu před mordem jakoby nic natáčely videa na TikTok. Proti nezletilým podezřelým se vznesla vlna hněvu. Jejich domy musí hlídat policisté. Místní se obávají, že násilnice kvůli nízkému věku uniknou trestu. Je jim třináct a dvanáct let.

Případ otřásl i zkušenými kriminalisty. „Je to šokující, tohle se neděje každý den. Za 40 let služby jsem nic podobného nezažil,“ vyjádřil se k tragédii vrchní policejní viceprezident Jürgen Süs. Obě podezřelé dívky se k činu po výslechu doznaly.

Je s podivem, že Luisu ubodaly její dobré kamarádky. Společně před mordem natáčely videa na TikTok. Co obě mladé dívky k tak strašnému činu najednou ponouklo, policisté zatím neví. Luisa zemřela trýznivým způsobem. Němky ji ubodaly pilníkem na nehty.

Na TikTok jedna z vražedkyň vložila video i v den, kdy se našlo Luisino tělo. Veřejnost mezitím volá po spravedlnosti a oběma dívkám vyhrožuje smrtí. Existuje možnost, že kvůli nízkému věku obě vražedkyně trestu uniknou.

Policisté dokonce vystěhovali rodiny obou dívek z jejich rodných domů v obavě, že by mohlo dojít k násilnostem. V jejich okolí hlídkují policisté. „Z důvodu ochrany všech osobnostních práv ze strany vyšetřujících orgánů nelze zveřejnit žádné podrobné informace,“ uvedli k případu policisté.

Obyvatelé mezitím sepsali petici, na které je už 150 000 podpisů. Žádají změnu zákona tak, aby se snížil věk trestní odpovědnosti. Právník Gerd Hamme ale podle deníku Daily Mail varoval, že taková rozhodnutí učiněná v emocionálně napjatém období nejsou racionální.

„V tuto chvíli je nálada emocionálně velmi vyhrocená. I když je to zcela pochopitelné, není to dobrý základ pro revizi osvědčených předpisů. Je lepší k tomu přistupovat s chladnou hlavou,“ vysvětlil Hamme. V současné době jsou v Německu trestně odpovědní mladiství od 14 let.

Mluvčí německého ministra spravedlnosti změnu zákona vyloučil. „Násilná smrt malé holčičky je hrozná zpráva. Je smutné, že tento ohavný čin spáchaly zřejmě dvě malé dívky,“ popsal. „Nicméně v současné době neexistují žádné plány na snížení stávající věkové hranice,“ dodal.