Premiant z Chebska (13) zasadil babičce 42 ran! Nadávala mi a ve mně to bouchlo, řekl soudu

Drama se odehrálo loni v únoru v rodinném domě v malé vesničce na Chebsku na závěr narozeninové oslavy. Jak již tenkrát Blesk.cz informoval, babička měla problémy s alkoholem. Navíc na chlapce byla zlá. Spory mezi nimi byly i podle sousedů časté. V soudní síni, kde nesměla být kvůli věku nezletilého veřejnost, chlapec podrobně vypověděl, jak přesně k tragickému činu došlo.

„Říkala, že nic nedokážu, a nadávala mně do debilů. Chtěla mi dát facku, tak jsem popadl nůž a sekl ji do ruky. Začala do mě kopat a v tom okamžiku jsem ji bodl do hrudníku. Řvala bolestí a znovu mě sprostě urážela. Bouchlo to ve mně a začal jsem do ní sekat jako sekerou,“ stojí podle serveru Novinky.cz v závěrečné soudní zprávě. Kluk nakonec babičce ze vzteku zasadil dvaačtyřicet ran. „Kdybych mohl vrátit čas, tak to neudělám,“ dušoval se závěrem.

Soudní znalci však mají za to, že chlapci není líto zmařeného babiččina života, ale že lituje hlavně sám sebe, svou zmařenou budoucnost. Podle učitelů měl nezletilý hoch výborný prospěch. Byl inteligentní a nadaný. Soudní znalci však ve zprávě označili jeho chování za sebestředné, s omezenou schopností přijímat kritiku a se zvýšenými sklony k agresivitě. Jeho prognózu k nápravě pak označili za nadějnou. Chlapec na převýchovu putoval do detenčního zařízení v Ústeckém kraji, kde zůstane až do svých 18 let.