Kvůli pokusu znásilnit svého bratra (tehdy 12) stanul před Krajským soudem v Plzni jeho starší sourozenec (27). Ten se hájí tím, že byl zfetovaný, stát se to mělo dávno a má rád ženy. Hrozí mu 12 let vězení.

Vše se mělo odehrát na Chebsku před Vánocemi 2018. „Přisedl si ke svému nezletilému sourozenci, stáhl mu tričko a začal ho osahávat na obnaženém těle a genitáliích,“ řekl státní zástupce Martin Rykl. To ale nebylo ještě vše.

„Hoch měl bratrovi říci, že se mu to nelíbí, nepřeje si to a utekl se před ním schovat na toaletu. Obžalovaný se za ním dobýval, bouchal do dveří a snažil se je vysadit z pantů. To se mu ale nepodařilo,“ dodal Rykl.

Nepamatuji si to

Obžalovaný mladík tvrdil, že to neudělal úmyslně. „Byl jsem úplně zfetovaný po marihuaně a opilý. Neříkám, že si to brácha vymyslel, nepamatuji si to. Stalo se to před lety a ani před tím ani potom jsem mu nic neudělal. K otci chodím na návštěvu, jsem tam tak hodinu, popijeme kafe a někdy přijde k nám i brácha. Líbí se mi ženy, a to starší, a nikdy jsem neměl pohlavní styk s mužem,“ uvedl mladík.

Jinak ale mluvila svědkyně. Uvedla, že zneužitý chlapec se jí po čase s pláčem svěřil. „Říkal, že to na něj bratr zkoušel a osahával ho,“ řekla svědkyně.

Podmínka a léčení

Státní zástupce navrhuje, aby byl obžalovanému v případě uznání viny uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání tří let s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání pěti let a ochranné psychiatrické léčení v ambulantní formě.

Za pokus znásilnění přitom mladíkovi hrozí až 12 let vězení. Soud pokračuje výslechy svědků a soudních znalců.

